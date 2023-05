Ein letztes Mal wurden in der letzten Aprilwoche in der Hochzone Schwenningen weitere Proben entnommen. Die Untersuchung des Trinkwassers wurde in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vorgenommen.

Die Ergebnisse liegen jetzt vor. Das wird in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Demnach haben die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) die Chlorung eingestellt.

Der Grund für die Aufhebung dieser Sicherheitsmaßnahme: Alle Proben sind einwandfrei.

Wasserrohrbrüche am 31. März

Betroffen war nach zwei Wasserrohrbrüchen am 31. März in der Schwenninger Salinenstraße die Hochzone des Schwenninger Wassernetzes. Über die zugehörigen Leitungen werden mehr als 8000 Haushalte und 20.000 Menschen mit Wasser versorgt.

Selbst als das Netz nach drei Tagen wieder voll funktionsfähig war, mussten die Bürger das Trinkwasser aus dem Wasserhahn vor einem möglichen Verzehr bis zum Samstag vor Ostern abkochen. Hinzukam die Chlorung, die bis jetzt aufrechterhalten wurde.

Chlorung gegen Keime

Durch das Leerlaufen des Wasserleitungsnetzes und das erneute Befüllen wurde der Mikrofilm im Leitungsnetz ausgespült und hat möglicherweise dazu geführt, dass Keime und Bakterien ins Netz gelangt sind. Aus diesem Grund hat das Gesundheitsamt die Chlorung des Wassers im Netz verfügt, um mögliche Keime abzutöten.

Lassen Sie die aufregenden Stunden noch einmal Revue passieren:

Das waren die Tage um das Wasser-Chaos.