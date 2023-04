Am 7. Mai möchten die Baugenossenschaft Familienheim, der städtische Seniorenrat, die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS), der Turnverein Villingen, die Musikakademie VS und neu im Boot die Bad Dürrheimer Mineralbrunnen an den erfolgreichen Familientag 2022 anknüpfen. Als Schirmherr konnten die Veranstalter Oberbürgermeister Jürgen Roth gewinnen. „Ich bin stolz darauf, die Schirmherrschaft übernehmen zu dürfen. Der Familientag wird zu einem Höhepunkt, auf den sich viele Familien freuen werden“, so Roth im Pressegespräch. Er lobte das Feuerwerk an Engagement aller Beteiligten. „Es ist wichtig, dass wir starke Partner an der Seite haben“, sagte Sebastian Merkle, geschäftsführender Vorstand der Familienheim, der zusammen mit Prokuristin Melanie Pees die Ideen sammelt und im Team koordiniert.

Diese Ideen wurden gebündelt und führen zu einem Non-Stopp-Programm, das sich von 11 Uhr bis 17 Uhr an vielen Stellen im Kurpark verteilt. Der Seniorenrat sorgt für die Sicherheit an drei unterschiedlich großen Hüpfburgen und betreut den Zampolli-Eiswagen. Entenangeln in einem Pool kann man bei den SVS. „Wir beginnen an diesen Tag mit der Kampagne Grüne Null. Lassen Sie sich überraschen“, kündigt Sebastian Wilhelm von den SVS an.

Mit Rope-Skipping, dem Zirkus Confetti und einer Kinderdisco gestaltet der Turnverein einen Teil des Bühnenprogramms. „Mitmachen und Ausprobieren beim Rope-Skipping, beim Jonglieren und beim Fußball-Darts ist erwünscht“, so Sven Kieninger vom Turnverein.

Musikalisch geht es bei der Musikakademie in der Konzertmuschel zu. „Es wird einen Auftritt der Streicherklasse geben, in der Kinder aus verschiedenen Schulen in Villingen-Schwenningen zusammenkommen und spontan ein Orchester bilden“, so Caroline Wintermantel von der Musikakademie. Nachmittags dürfen sich alle Kinder zu einem Mitmachchor auf der Bühne zusammenfinden. „In der Klangstraße können alle Instrumente, die wir haben, ausprobiert werden. Und wir stellen die Mandoline, das Instrument des Jahres 2023, vor“, kündigt Wintermantel an. Dieter Sirringhaus konnte von der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen gewonnen werden, um die Kinder an diesem Tag zu verzaubern. Handwerkliches Geschick ist am Stand beim Familienheim erforderlich. „Wir haben 300 Schilderuhren vorbereitet, die die Kinder zusammenbauen können, und wir werden auch auf Schatzsuche gehen“, sagt Melanie Pees.

Das Technische Hilfswerk kommt mit einem großen Fahrzeug, die Stiftung Liebenau bietet ein Mitmachprogramm an, und der Kneippverein ergänzt mit einer Kräuterkunde das Programm.

So ein Mammutprogramm erfordert auch eine entsprechende Verpflegung. Das Angebot wurde gegenüber 2022 erweitert. Daniel Richter wird seinen Food-Truck mit Hamburgern aufstellen, bei Mirella Fanelli gibt es Grillwürste und Pommes, die Gägsnasen Villingen backen Waffeln, bei den Landfrauen gibt es Kaffee und Kuchen, und auch das griechische Restaurant im Kurgarten bietet ein besonderes Angebot.