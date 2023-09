Chic gekleidet ausgehen, gepflegt speisen, zu Livemusik selbst tanzen oder ganz entspannt nur die Show-Acts von erfolgreichen Paaren und Gruppen genießen – all das bietet der Tanz-Sport-Club Villingen-Schwenningen (TSC) bei seinem ersten Gala-Ball am Samstag, 7. Oktober, in der Neckarhalle in VS-Schwenningen.

Der Abend startet um 18.30 Uhr mit einem Drei-Gänge-Gala-Dinner, wie der TSC in einer Pressemitteilung schreibt. Nach dem Hauptgang spielt die Profi-Gala-Band zur ersten Publikumstanzrunde. Dann folgen im Wechsel bis spät in die Nacht Show-Acts und Tanzgelegenheiten. TSC-Vorsitzender Dieter Albrecht will „mit diesem abwechslungsreichen Mix garantieren, dass Tänzerinnen und Tänzer ebenso begeistert sind wie reine Zuschauer“. Zum besonderen Niveau sollen auch alle Besucher dieses Gala-Balls beitragen: Die Damen erscheinen im Ball- oder Abendkleid, die Herren im Smoking oder im festlichen Anzug.

Auftritte von Feodora Khan und Niklas Neureuther aus Bonn bilden die tanzsportliche Krönung des Balls. Dieses Paar zählt zu den führenden Deutschen auf der Weltrangliste der Professionals im Standard-Tanz. Für weitere Glanzpunkte sorgen das derzeit erfolgreichste Paar des TSC, Marta und Mariusz Budek, eine erstklassige Latein-Turnierformation, Stepptänzer, ein künstlerischer Ballettakt und ein Breakdance-Hip-Hop-Special von Mitgliedern des TSC.

Vorsitzender Dieter Albrecht sieht den gemeinnützigen TSC mit 400 Aktiven in der Verantwortung, über vielfältige Trainings und Turniere hinaus auch eine alljährliche gesellschaftliche Veranstaltung als Krönung der tanzsportlichen Aktivitäten auszurichten. Die Eintrittspreise von 135 bis 165 Euro inklusive Drei-Gänge-Gala-Dinner und Getränken für den ganzen Abend sind dabei nicht gewinnorientiert, sondern kostendeckend kalkuliert. „Als Ergebnis wünscht sich Albrecht eine über den Schwarzwald-Baar-Kreis hinaus wirkende Werbung für den Tanzsport. Weitere Informationen und Reservierungen: www.TanzSportClub-VS.de