Die Vertreter beider Banken stimmten laut einer Presseerklärung der Volksbank dem Zusammenschluss der beiden Volksbanken zu. Dabei lag die Zustimmungsquote bei der Volksbank in der Ortenau bei 94,4 Prozent, bei der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau bei 96,3 Prozent. Diese wichtige Weichenstellung für die Zukunft wurde von einer breiten Basis der Vertreter getroffen; dies zeige die hohe Wahlbeteiligung von 77,5 Prozent in der Ortenau und sogar 81,3 Prozent bei der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau.

Durch die Fusion entsteht eine der größten Volksbanken in Deutschland – getragen von rund 115 000 Mitgliedern, 238 000 Kunden und einer Bilanzsumme von 8,1 Milliarden Euro. Nach dem positiven Votum der Vertreter erfolgt nun Mitte November die technische Zusammenführung der beiden Volksbanken. Die Fusion erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2020.

Die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau mit Sitz in Villingen-Schwenningen hat mit der Volksbank Ortenau fusioniert. | Bild: Trippl, Norbert

Die fusionierte Genossenschaft wird ihren juristischen Sitz in Offenburg und in Villingen-Schwenningen haben. Geleitet wird die Volksbank von den heutigen Vorständen Clemens Fritz, Andreas Herz (Volksbank in der Ortenau) sowie Daniel Hirt und Ralf Schmitt (Volksbank Schwarzwald Baar Hegau). Markus Dauber (Offenburg) und Joachim Straub (Villingen-Schwenningen) werden als Co-Vorstandsvorsitzende die Vorstandskoordination und primäre Repräsentationsfunktion fortführen.