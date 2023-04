Die Stadt Villingen-Schwenningen ist beim Ausbau der Ganztagsbetreuung inzwischen gut unterwegs. Dies wurde aus einem aktuellen Sachstandsbericht deutlich, den Annika Dannecker, die Sachgebietsleiterin der Pädagogischen Dienste an Schulen, jetzt im Gemeinderat vorlegte.

Es gibt noch viel zu tun. Vor allem: Es fehlt noch an Räumen und es fehlt an Personal, um die Anforderungen des Rechtsanspruchs bis 2026/27 erfüllen zu können.

Der Rechtsanspruch auf Betreuung Ab dem Schuljahr 2026/27, habe Schulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. Jährlich wird der Rechtsanspruch um eine Klassenstufe ausgeweitet, sodass im Schuljahr 2029/30 alle Grundschüler einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Die Grundschulen müssen dann acht Zeitstunden Unterrichts- und Betreuungszeiten an jedem Werktag sicherstellen. Während der 14 Wochen schulischer Ferienzeiten darf die Betreuung nur vier Wochen lang ausgesetzt werden.

Wie aus dem Sachstandsbericht von Dannecker hervorgeht, werden aktuell von 3195 Grundschüler 1177 Kinder an sieben Grundschulen und zwei Horten in Villingen-Schwenningen ganztags betreut. Das entspricht einer Quote von etwa 35 Prozent aller Grundschulkinder. Die Nachfrage nimmt ständig zu. Im Schuljahr 2017/18 beanspruchten nur 782 Grundschüler (27,55 Prozent) eine Ganztagsbetreuung.

Schulferienbetreuung gefragt

Das gleiche gilt für die verlässliche Schulferienbetreuung, die kostenpflichtig ist. Die Stadt stellte dieses Angebot während der Schulferien in Wahlform zur Verfügung und unterstützt damit Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ausgenommen sind nur die Weihnachtsferien. Die Anmeldezahlen sind in den vergangenen Jahren ständig gestiegen. Unterschieden wird zwischen einer Vormittags- und einer Ganztagsbetreuung.

Aktuell verfügt die Stadt über einen Bestand von 1428 Ganztagsplätze. Damit könnten derzeit 42 Prozent aller Grundschüler eine Betreuung bekommen.

Diese Schulen bekommen noch eine Betreuung

Die Stadt plant, die Kapazitäten weiter auszubauen. Der Schulstandort Hallerhöhe in Schwenningen soll ab dem Schuljahr 2025/26 zur Ganztagsschule ausgebaut werden.

Außerdem ist geplant, in den kleinen Ortschaften bis 2026 neue Ganztagskapazitäten zu schaffen: So an den Grundschulen Weigheim-Mühlhausen, Marbach, Obereschach und Pfaffenweiler. Schüler aus den Ortschaften, die eine Ganztagsbetreuung in Anspruch nehmen, können ab Schuljahr 2024/25 dann auch die städtischen Ferienbetreuung in den beiden Stadtbezirken kostenpflichtig besuchen.

Die Stadt will die Angebote der Verlässlichen Grundschule weiter ausbauen, sofern weitere Grundschulen Bedarf anmelden. Die Verlässliche Grundschule bietet eine Betreuung unmittelbar vor und nach dem vormittäglichen Unterricht an. Auf diese Weise können Kinder bis zu sechs Stunden betreut werden. Die Betreuungszeit endet spätestens um 14 Uhr. Dieses Angebot gibt es in VS bereits an sechs Grundschulen – Tendenz steigend.

Stadträtin Katharina Hirt (CDU) lobte die bisherige Aufbauarbeit der Stadtverwaltung für die Ganztagsbetreuung. „Hier ist schon viel gearbeitet worden“, würdigte sie den Stand der Betreuungsmöglichkeiten. „Wir sehen aber Probleme bei der Gewinnung weiterer Fachkräfte für die Betreuung“, legte sie den Finger in die Wunde. „Da haben wir noch viel zu tun.“

Ist der Betreuungsschlüssel grob fahrlässig

Constanze Kaiser (Grüne), selbst Lehrerin an der Bickebergschule, wies darauf hin, dass es an vielen Schulen noch an Räumen fehle, um die Ganztagsbetreuung der Kinder sicherstellen zu können.

Ein weiterer Kritikpunkt: Derzeit habe die Stadt einen Personalschlüssel von einer Betreuungskraft auf 25 Kinder festgelegt. „Die Kinder müssen auch raus und sich bewegen.“ Es sei aber „grob fahrlässig“, beispielsweise eine ehrenamtliche Betreuungskraft mit 25 Kindern, die in der Stadt unterwegs seien, alleine zu lassen. Hier müsse nachgebessert werden.

Sachgebietsleiterin Annika Dannecker räumte ein, dass es derzeit sehr schwer sei, neue pädagogische Fachkräfte für die Ganztagsbetreuung zu gewinnen. Der Fachkräftemangel führe dazu, dass es immer wieder zu Einschränkungen von Betreuungsangeboten, zu Einrichtungen von Notgruppen oder gar Gruppenschließungen komme. Besonders stark betroffen war davon zuletzt die Goldenbühlschule.

Pilotprojekt zur Qualifikation von Hilfskräften

Da reguläre Fachkräfte kaum zu gewinnen sind, will die Stadt jetzt ein Pilotprojekt zur Ausbildung von Zusatzkräften starten. Es handle sich dabei um eine Qualifizierungsmaßnahme für Hilfskräfte durch die Volkshochschul-Akademie für Pädagogik.

Diese Qualifikation sei zwar nicht zu vergleichen mit denen pädagogischer Fachkräfte, aber doch „deutlich besser“ als der bisherige Ausbildungsstand von Hilfskräften, ergänzte Stefan Assfalg, der verantwortliche Amtsleiter der Stadt.