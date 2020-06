VS-Villingen vor 2 Stunden

Fruitcore expandiert von Konstanz in die Heimat zweier Firmenchefs: Im Villinger Technologiepark werden bald Industrieroboter produziert – und Arbeitsplätze geschaffen

Seit drei Jahren stellt die Firma Fruitcore Robotics Industrieroboter in Konstanz her. Seither hat sich die Angebotspalette des Start-Ups vergrößert. Konstanz alleine ist zu klein geworden, die Expansion musste her. Als perfekten Standort dafür wurde der Technologiepark in Villingen auserkoren – wegen der idealen Voraussetzungen und weil zwei der fünf Firmengründer aus dem badischen Teil der Doppelstadt stammen.