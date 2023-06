Was für ein bunter Anblick: Da dieses Jahr Fronleichnam später statt findet und es auch nicht an Regen mangelte, hatten die fleißigen Helfer ein reichhaltiges Angebot an spätblühenden Pflanzen zur Verfügung. Bereits am Wochenende wurden die ersten Pflanzen gepflückt und vorbereitet.

Unzählige Handy-Fotos werden in den Straßen von den herrlichen Blumenteppichen gemacht. | Bild: Hans-Jürgen Götz

„Alle waren hoch motiviert und jedes Team hat seine eigenen Motive eingebracht“, so Patrick Weigert, der die Münsterpfarrei schon seit vielen Jahren an Fronleichnam unterstützt. Bereits um 4 Uhr morgen haben die Freiwilligen begonnen: Die diesjährige Vielfalt an Pflanzen und gute Ernte ermöglichte es Weigert und seinen Helfern schöne Blumenteppichen in den Straßen auszulegen. Dazu kamen dann noch zwei Altare und drei Brunnen-Dekorationen.

Ein Teil der Rietstraße konnten sie dann aber doch nicht so ausschmücken, wie ursprünglich geplant. „Wir hätten einfach noch mehr Helfer beim Blumenpflücken und Dekorieren gebraucht aber es waren dieses Jahr einfach zu viele im Urlaub“, resümiert Weigert, der dennoch mit dem Ergebnis sehr zufrieden ist.

Die Prozession zieht über den Münsterplatz. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch die Pizzaschachtel-Aktion bezeichnet er als gelungen und geht davon aus, dass diese neue Idee auch im nächsten Jahr fortgesetzt wird. Kinder konnten sich anmelden und im Münsterzentrum eine Pizzaschachtel mit Blumenblättern ausschmücken. Die gesammelten Werke schmückten dann den Brunnen vor dem dem Gemeindezentrum.

Fronleichnam in Villingen Video: Hans-Jürgen Götz

Auch viele Fenster und Hausfassaden in der Innenstadt und entlang der Prozessionsstrecke waren wieder mit Blumen und Fahnen geschmückt.

Zusammen mit Dekan Josef Fischer und Vikar Gia-Hoa Nguyen durfte dieses Jahr erstmals auch der neu ernannte Diakon Rupert Kubon die Messe mit gestalten.

Zusammen mit Dekan Josef Fischer (mitte) und Vikar Gia-Hoa Nguyen (rechts) darf dieses Jahr erstmals auch der neu ernannte Diakon Rupert Kubon (links) die Messe mit gestalten. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Die Prozession führte dabei vom Münsterplatz über die Kanzleigasse und den Ring und dann über die Rietstraße zum 2. Altar auf dem Marktplatz. Danach über die Obere Straße und zurück zum Münster. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von einem Bläserensemble unter der Leitung von Phillip Eschbach sowie einem gemischten Chor, dirigiert von Bezirkskantor Roman Laub.

Entlang der Prozessionsstrecke konnte man auch immer wieder kleinere privat geschmückte Bereiche und Fenster finden. Viele Besucher flanierten die geschmückten Straßen entlang und erfreuten sich an den prächtig geschmückten Blumenteppichen und Altären.