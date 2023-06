Dieses Jahr soll es an Fronleichnam endlich wieder viele Blumenteppiche entlang der Prozessionsstrecke in der Innenstadt geben. Die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange und das Team der Münsterpfarrei hat sich neu aufgestellt und erweitert.

Waren die vergangenen Jahre durch die eingeschränkten Möglichkeiten während der Corona-Zeit durch Helfermangel geprägt, soll dieses Jahr einiges anderes werden.

So arbeiten nun alle katholischen Pfarreien im Stadtgebiet eng zusammen und organisieren alles zentral vom Gemeindezentrum der Münsterpfarrei aus. Dort wird ab Montag, 5. Juni, bereits mit dem gemeinsamen Blumenlegen begonnen, während draußen auf den Wiesen und Feldern die Blumenpflücker für Nachschub sorgen. Tatkräftige Unterstützung erfahren sie dabei durch die Ministranten der Seelsorgeeinheit Villingen. Rund 40 bis 50 Helfer sind dann im Einsatz.

„Dieses Jahr passt alles, wir haben ein tolles Team aufgestellt und in der Natur blüht alles, was wir brauchen können“, freut sich Patrick Weigert. Er unterstützt die Münsterpfarrei schon seit vielen Jahren und weiß, was es braucht, um die großen Blumenteppiche für die Fronleichnamsprozession rechtzeitig fertig zu haben.

Die kirchliche Bedeutung Fronleichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi, wird am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. Das Wort stammt aus dem Mittelhochdeutschen und setzt sich aus „vron“ (Herr) und „lichnam“ (lebendiger Leib) zusammen. Es feiert die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie, die auf das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern (Gründonnerstag) zurückgeht. Das Fest wurde erstmals 1246 im Bistum Lüttich gefeiert und 1264 von Papst Urban IV. zum Fest der Gesamtkirche erhoben. Die Prozession bedeutet dabei das Bild des wandernden Volk Gottes mit Jesus in der Mitte. Der Brauch der Blumenteppiche als künstlerische Form der Huldigung entwickelte sich im hiesigen Raum seit 1842, als der Hüfinger Bildhauer Franz Xaver Reich im Jahr zuvor auf einer Studienreise in Italien war und bei Neapel Prozessionswege mit farbenprächtigen Blumenteppichen sah. Das ist in Villingen wichtig Anmeldungen und Informationen im Münsterpfarramt unter Telefon 07721 886360. Abgabe von Blumen, Tuja, Buchs und Reisigzweigen ab Sonntag, 4. Juni, in der Benediktinerkirche. Blumenlegen ab Montag, 5. Juni, um 9 Uhr im Gemeindezentrum; Vorbestellung für Reisigbüschle für Privathäuser im Rathaus, Abholung am Dienstag, 6. Juni, ab 13 Uhr; Blumenzupfen ab Mittwoch, 7. Juni, um 13 Uhr. Aufbau der Blumenteppiche am Donnerstag, Fronleichnam, ab 4.30 Uhr morgens.

Neue Idee wird umgesetzt

Ganz neu ist aber die Idee eines Blumenteppichs in der Pizzaschachtel. „Auf diese Idee sind wir im Internet gestoßen, aber bei uns in der Region hat das noch niemand gemacht, das ist für uns alle etwas total Neues“, erklärt Ilona Beha vom Organisationsteam.

Eingeladen sind Kinder und Familien am Mittwoch, 7. Juni, um 13 Uhr ins Gemeindezentrum zu kommen um eine Pizzaschachtel nach eigenen Vorstellungen zu dekorieren. An Fronleichnam werden dann am Brunnen vor dem Gemeindezentrum alle Pizzaschachteln als Mosaik zu einem großen Blumenteppich zusammengelegt. Wer mitmachen will, sollte sich noch diese Woche auf dem Pfarrbüro anmelden, damit das Team besser planen kann.

Hoffen auf Blumenspenden

Vor allem hoffen die Organisatoren, dass viele Blumenspenden aus den heimischen Gärten abgegeben werden. Auch weitere Helfer beim Blumenpflücken, Zupfen und Legen werden noch gesucht. Wer sein Haus in der Stadt schmücken will, kann wie bisher auch Reisigbüschle im Pfarrhaus abholen.

„Wir würden uns auch freuen, wenn möglichst viele Häuser zusätzlich mit Fahnen geschmückt werden“, äußert Patrick Weigert eine große Bitte des Organisationsteams.

Jetzt muss eigentlich nur noch das Wetter mitspielen, um dieses Jahr endlich mal wieder ein prachtvolles Fronleichnam wie zu besten Zeiten in der Stadt erleben und feiern zu können.