von sk/ath

Für die „fünfte Jahreszeit“ möchte der Turnverein Villingen allen Kindern in diesem Jahr eine sportliche-fröhliche Fasnets-Alternative vorstellen. Eingeladen sind Groß und Klein, sich an der „Fröhlich-bewegten-Fasnets-Tour“ zu beteiligen. Es gibt sechs Routen und jeweils ein Verkleidungsmotto. „Öffnet euren bunten Kleiderschrank, schmeißt euch in euer jeweiliges Lieblingshäs, entstaubt die Kiste mit den Accessoires“schreibt der TV in einer Mitteilung.

Lustige Spaziergänge

Und so geht es: Die Kinder sind dazu aufgerufen, über die Fasnetszeit bis zum 16. Februar täglich einen lustigen Spaziergang zu machen. Die jeweilige Tagesroute kann frei gewählt werden. Nachdem eine Route erledigt ist, darf einen Stern im Routenplan ausgemalt werden. Der Routenplan mit den genauen Anweisungen ist auf der Internetseite des Turnvereins zum Download hinterlegt: https://tvvillingen.de

Verkleidet um den Ring

Eine Route nennt sich beispielsweise „Bunter Rundlauf um die Stadtmauer.“ Das Verkleidungsmotto: Kunterbunt. Start und Ziel sind dabei frei wählbar. Die Runde könnte so aussehen: Start Riettor- Außenring -Romäusturnhalle- Gefängnis -Steinbeishaus- Außenanlage -Riettor. Die sportliche Aufgabe: An jeder großen Kreuzung fünf Kniebeugen und an jedem Stadttor zehn Kniebeugen und ein kräftiges Narri-Narro, Hex Hex – Huiii, Rhabarber-Ahoi. Der „bunte Brunnen“ vor der Volksbank am Riettor könnte dabei als Kulisse für ein buntes Erinnerungsfoto dienen.

Jeder kann mitmachen

An der bewegten, kunterbunten „Fasnetstour“ mitmachen kann jeder. Der Turnverein weist darauf hin, dass alle Teilnehmer die derzeit gültigen Pandemiebestimmungen beachten sollten: „Bitte verabredet euch nicht, bleibt auf Abstand und erfreut euch an der Teilnahme mit eurem eigenen Haushalt.“

Preise zu gewinnen

Als zusätzliches Extra gibt es für TV-Mitglieder noch ein kleines Gewinnspiel. Von Mittwoch, 17. bis Sonntag, 21. Februar, können Fotos von der Teilnahme an der Aktion eingesandt werden. Die Bilder kann man per Mail an Sarah Schilling (s.schilling@tv-villingen.de) senden.