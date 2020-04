Eine vorbildliche Kooperation der Ortsvereine Villingen und Schwenningen des Deutschen Roten Kreuzes ist das „Sonntagsessen für alle“. Für einen symbolischen Preis von einem Euro für Erwachsene und 20 Cent für Kinder gibt es auch an den kommenden beiden Sonntagen zwei leckere Menüs zur Auswahl. Wie der 2. Vorsitzende des Ortsvereins Villingen, Norbert Butzke, erklärt, wolle man mit der Aktion vor allem Menschen, denen es nicht so gut geht, erreichen. „Darum auch der symbolische Preis von einem Euro.“

Bei der Essensausgabe werden alle Abstands- und Hygienevorschriften beachtet. | Bild: Rotes Kreuz

Dies habe jetzt bei den ersten Durchläufen noch nicht so gut geklappt: „Aber wir hängen jetzt Plakate in den Tafelläden auf und haben auch die Mitarbeiter der Wärmestube informiert.“ Butzke hofft jetzt, dass künftig mehr bedürftige Menschen das Angebot des Roten Kreuzes annehmen: „Dafür ist es eigentlich gedacht.“ Viele der Essensabnehmer hätten erfreulicherweise deutlich mehr als ein Euro für das Menü bezahlt. Insgesamt sind 150 Essen ausgegeben worden und Nachtisch und Salat gegen Ende sogar ausgegangen, so Norbert Butzke. Für diesen Sonntag sind rund 200 Essen in Planung. Bei der Finanzierung hilft eine Spende des Rotary Clubs Villingen-Schwenningen.

Die Soße ist selbstgemacht, Benjamin Guldenschuh rührt im großen Topf. | Bild: Rotes Kreuz

Gab es am vergangenen Sonntag gemischten Braten mit Spätzle und Blumenkohl-Gemüse-Medaillons mit Spätzle steht diesen Sonntag gefüllte Kalbsbrust an Pilzrahmsoße mit Karotten und Nudeln sowie eine Gemüseplatte mit Sauce Hollandaise und Kartoffeln auf dem Speiseplan. Als Nachtisch gibt es Vanille-Pudding mit roter Grütze. „Wir nutzen die jeweilige Infrastruktur der Ortsvereine„, erklärt Norbert Butzke. So könne in der Küche in Schwenningen hervorragend das Fleisch, Kartoffeln und die Beilagen zubereitet werden, in Villingen machen die Helfer den Nachtisch und die Soße.

Am Samstag beginnen die Vorbereitungen und wenn klar ist, wie viele Essen ungefähr in Schwenningen ausgegeben, packen die Villinger Helfer die von ihnen vorbereiteten Sachen in Wärmebehälter und fahren nach Schwenningen. „Dort wird dann das gesamt Menü, also auch mit den Dingen, die in Schwenningen zubereitet worden sind, abgepackt“, erklärt Norbert Butzke den Ablauf. So bereiten die Helfer die 200 Essen Stück für Stück zu und am Ende fahren die Villinger mit ihren Portionen wieder in den Benediktinerring zurück, wo die Essensausgabe um 11.30 Uhr startet.

Wie das Rote Kreuz erklärt, steht die Sicherheit der Helfer immer an oberster Stelle. So werden alle Speisen unter hohen Hygienevorschriften zubereitet, auch bei der Essensausgabe agieren die Helfer nur mit Mundschutz und halten den nötigen Abstand ein. Besonders froh ist Norbert Butzke über die Mithilfe von Benjamin Guldenschuh, der Küchenmeister und gelernter Koch ist. „Die Zubereitung des Essens erfolgt natürlich unter seiner kulinarischen Anleitung“, erzählt Norbert Butzke. So seien beispielsweise auch die Soßen alle selbstgemacht: „Das ist keine Päckchensoße.“

Norbert Butzke weiß, dass viele Menschen unter den Einschränkungen wegen der Corona-Krise leiden. Aber er beobachtet auch viel Schönes, was daraus entsteht. „So haben wir einer älteren Dame acht Essen geliefert und uns schon gewundert, weil sie ja so viele Personen gar nicht verköstigen darf.“ Aber die Frau hatte eine Sammelbestellung in ihrer Nachbarschaft bei vor allem älteren Anwohnern organisiert und die gelieferten Essen dann auch gleich selbst verteilt.

Die DRK-Ausgabestellen in der Alleenstraße 3 in Schwenningen und im Benediktinerring 9 in Villingen sind jeweils von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr geöffnet. Bei der Ausgabe des vorportionierten und verpackten Sonntagsmenüs wird auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen geachtet. Wer seine Wohnung nicht verlassen soll, kann oder darf, kann auch beliefert werden. Dieses Angebot gilt nur innerhalb der Stadt Villingen-Schwenningen.