Seit Anfang Juli ist die wichtige Kreuzung an der Villinger Stadtbrücke voll gesperrt. Da wo normalerweise Fahrzeuge in Richtung Bahnhof über die Friedrichstraße brummen, stehen Baumaschinen. Das unter der Kreuzung liegende Regenüberlaufbecken muss erneuert werden. Doch die Arbeiten werden nicht wie geplant Anfang September beendet sein.

Villingen/Bad Dürrheim

Warum nicht? Die Stadtwerke müssen eine vorhandene Gas- und Wasserleitung verlegen. Daher werde sich die Fertigstellung der Baumaßnahme in der Friedrichstraße bis zum 15. September verzögern, berichtet Verwaltungssprecher Christian Thiel.

Nicht nur Radler und Fußgänger müssen einen Umweg in Kauf nehmen. | Bild: Hauser, Gerhard

Dieser Termin könne aber nur eingehalten werden, wenn das Wetter stabil bleibe.

Bisher wurde der Mess- und Drosselschacht, der zur Regulierung der Wassermengen dient, das Entlastungsbauwerk sowie die Anschlussleitungen eingebaut. Teile der mechanischen und der elektronischen Ausrüstungen wurden in den Drosselschacht montiert.

Auch Autofahrer, hier aus dem Parkhaus Insel, können die schnelle Verbindung über die Stadtbrücke derzeit nicht nutzen. | Bild: Hauser, Gerhard

Noch zu bauen sind die Steuerungselemente, der Schaltschrank sowie der Stromanschluss. Zudem müssen die Gräben wieder gefüllt, verdichtet und ein Asphaltbelag aufgebracht werden.

Ab 16. September soll die Kreuzung wieder befahrbar sein, falls das Wetter mitmacht, sagt Verwaltungssprecher Christian Thiel. | Bild: Falke, Madlen

„Nach jetzigem Stand ist die Kreuzung ab dem 16. September wieder befahrbar.“ Christian Thiel, Sprecher der Stadtverwaltung

Die Projektkosten belaufen sich nach den Kalkulationen auf 1,25 Millionen Euro. Der Gemeinderat hat diese Summe auch beschlossen. Aktuell geht die Stadtverwaltung davon aus, dass der Risikozuschlag nicht vollständig ausgeschöpft wird. Ob es so bleibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht letztendlich gesagt werden. Derzeit werden die endgültigen Kosten auf rund 1,15 Millionen Euro geschätzt.

Es ist nur eingeschränkt Platz verfügbar

Dass ein Regenüberlaufbecken unter einer so wichtigen Kreuzung liegt, hat für Erstaunen gesorgt. Würde das so noch einmal gebaut? Bei Neuplanungen sowie den entsprechenden Platzverhältnissen versuchen die Fachleute, solche Bauwerke von Kreuzungen oder ähnlichen Bereichen fernzuhalten. In diesem Fall ist aber nur eingeschränkt Platz verfügbar.

Dieser Teil der Friedrichstraße ist gesperrt. | Bild: Hauser, Gerhard

Doch aktuell wird nicht nur an der Kreuzung gebaut. Viele zu sanierende Straßen in Villingen und Schwenningen waren bis vor Kurzem nicht oder sind noch nicht befahrbar. Bei der Dünnschicht-Asphaltierung wurde mit leichten Verzögerungen der größte Teil des Programmes bereits fertiggestellt. Diese Woche geht es weiter mit der Burgstraße und der Peter-Henlein-Straße in VS-Schwenningen. Dann sei das Arbeitsprogramm für 2023 abgeschlossen.

Zudem gibt es ein spezielles Arbeitsprogramm Deckentausch. Ein Teil der Asphaltdecke wird dabei abgefräst. Bei diesen Maßnahmen gebe es ebenfalls Verzögerungen. Diese würden aktuell noch geprüft und mit dem Urlaub der ausführenden Firma abgeglichen. Daher könne es zu Verschiebungen kommen.