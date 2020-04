Villingen-Schwenningen Einbrecher kommen am helllichten Tag Das könnte Sie auch interessieren

So berichtet die Polizei, dass sich unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in einen Rohbau im Neubaugebiet „Friedrichspark„ in Villingen verschafft haben. Im Erdgeschoss des Gebäudes entwendete der Unbekannte rund 200 Meter Kupferleitungen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (Tel. 07721/6010) in Verbindung zu setzen.