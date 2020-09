Am 20. September 2019, also fast genau vor einem Jahr, bewegte das Anliegen der Fridays for Future-Bewegung rund 900 Menschen in Villingen auf die Straße. Die Veranstaltung war Teil eines globalen Streiktages. In ganz Deutschland nahmen rund 1,4 Millionen Menschen teil, weltweit noch viel mehr.

So viele Menschen wie damals konnten die Umeltaktivisten seither nicht mehr mobilisieren. Zuletzt gab es nur kleinere Aktionen, wie etwa eine Fahrradtour durch die Stadt und ein Aktionstag im Internet.

Mehr als ein paar Dutzend Teilnehmer waren jedoch nicht beteiligt, nicht zuletzt wegen der Corona-Einschränkungen.

Das soll sich nun wieder ändern. Wie die Aktivisten mitteilen, planen sie am 25. September einen größeren Protestzug durch Villingen, erneut im Rahmen eines globalen Streiktages für das Klima. „Wir werden im Streik demonstrieren, lahmlegen und blockieren. Wir machen uns nicht mehr übersehbar und überhörbar“, heißt es in einer Mitteilung. Die Pandemie habe die Klimakrise während der letzten Monate häufig von der Tagesordnung verdrängt, auch die Aktivitäten der Bewegung seien eingeschränkt gewesen.

Die Aktivisten bedauern in ihrer Ankündigung, dass ihre Ziele und Forderungen noch immer nicht gewissenhaft und zuverlässig umgesetzt worden sind.

Sie fordern die Einhaltung der Pariser Klimaziele und einen ökologisch-sozialen Wandel, den Ausstieg aus der Kohle, ein Ende der fossilen Energieträger in allen Lebensbereichen sowie eine auf Menschen statt Autos ausgelegte Mobilität.

„Leider müssen wir mit bedauern feststellen, dass wir in Villingen-Schwenningen ebenfalls noch weit von einer klimaneutralen Stadt entfernt sind“, teilen die Verfasser des Schreibens mit. „Und das obwohl wir, gemeinsam mit Wissenschaftlern umsetzbare Forderungen für die Stadt ausgearbeitet haben und diese

bereits mit dem Oberbürgermeister Herrn Roth diskutiert haben.“ Umgesetzt worden sei davon allerdings noch nichts.