Die Ortsgruppe Villingen-Schwenningen von Fridays for Future veranstaltet am Mittwoch, 7. Oktober, von 16.30 bis circa 18 Uhr auf dem Marktplatz in Villingen eine Spontan-Demo. Anlass ist eine aktuelle Stunde im Bundestag, bei der es um einen Autobahnausbau geht, für den der Dannenröder Forst weichen müsste. Die Aktivisten kritisieren, dass ein uralter Wald für eine Autobahn gerodet werden soll, das sei in der Klimakrise einfach „nur bescheuert“, so Fridays for Future. Alle Teilnehmer sollen Masken tragen, darauf weisen die Organisatoren hin.