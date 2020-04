Villingen-Schwenningen (jef) Steter Tropfen höhlt den Stein, so lautet ein altes Sprichwort. In der Corona-Krise setzen Klimaaktivisten der Fridays for Future Ortsgruppe Villingen-Schwenningen genau auf dieses Prinzip, um ihren Protest auch während der Einschränkungen aufrecht zu erhalten. Am 24. April wollte sich die Gruppe eigentlich an einem weltweiten Aktionstag beteiligen, der jetzt allerdings nicht so wie geplant stattfinden kann.

„Ganz wollten wir das aber nicht ausfallen lassen“, so Jonas Klein, Sprecher der Ortsgruppe. „Daher haben wir unsere Aktionen ins Digitale verlegt. Unser Ziel bleibt, die globale Erwärmung unter 1,5 Grad zu begrenzen.“

Corona-Krise: Auch in Krisenzeiten müsse man sich an die Wissenschaft halten. Zwar sei der Ausstoß klimaschädlicher Gase durch gestrichene Flüge und andere Einschränkungen derzeit reduziert, eine nachhaltige Verbesserung bewirke die Corona-Krise allerdings nicht, zumal die Reduzierung erzwungen sei und viele Menschen ihre Lebensweise nicht freiwillig klimafreundlicher gestalten würden. Um das zu ändern, wolle man in dieser Woche mit täglichen, digitalen Aktionen für dieses Anliegen sorgen.

Jonas Klein ist Sprecher der Fridays for Future Ortsgruppe. In dieser Woche sollen täglich Aktionen im Internet stattfinden. | Bild: Fröhlich, Jens

Montag: Der Startschuss für die Aktionswoche fiel bereits am Montag. Die Gruppe rief die Menschen über die Sozialen Medien und einen Verteiler dazu auf, sich an einer digitalen Streikkarte zu beteiligen. Internetnutzer können sich auf der Internetseite www.fridaysforfuture.de/netzstreikfursklima als Unterstützer eintragen. Wer möchte kann sich auch ein Profilbild zum Thema generieren lassen. Am Montagmittag sind bereits rund 50 Menschen aus dem Kreisgebiet dem Aufruf gefolgt.

Außerdem sammeln die Aktivisten von Montag bis Mittwoch Bilder von Unterstützern, die sich mit ausgebreiteten Händen fotografieren. „Alle Bilder setzen wir dann zu einer digitalen Menschenkette für Klimagerechtigkeit zusammen“, erklärt Klein. Das fertige Bild soll dann am Freitag veröffentlicht werden.

Dienstag: Ab 15 Uhr ist ein Livestream zum Thema faire Mode geplant. Nach einer Einführung durch eine erfahrene Aktivistin werden Fragen der Zuschauer beantwortet. Diese können vorab oder während der Übertragung in einem Chat gestellt werden. Der Livestream wird auf der Instagram-Seite von fridaysforfuture.vs zu sehen sein.

Mittwoch: Die offizielle Fridays for Future-App wird veröffentlicht. Auch die Ortsgruppe VS will seine Nutzer darüber informieren.

Donnerstag: Die Klimaschützer informieren auf ihren Kanälen in Sozialen Netzwerken über die sogenannten Kipppunkte bei der Erderwärmung. „Es könnte einen Livestream geben, ein Expertengespräch, oder verschiedenen Infos“, so Klein. Der genaue Ablauf stehe noch nicht fest.

Freitag: Die Ortsgruppe unterstützt den Livestream von Fridays For Future Deutschland. Ab 12 Uhr wird auf Youtube gesendet. Mit dabei sollen demnach viele Musiker, Künstler, Schauspieler, Promis und Wissenschaftler sein, wie zum Beispiel Clueso, Erik Marquardt, Katja Riemann, Eckart von Hirschhausen, Tilo Jung, Giant Rooks, Mogli und Alli Neumann.