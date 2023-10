Der Winter naht – und keiner will die Straßen räumen: Vor dieser Situation stand jetzt die Stadt VS. Insgesamt 21 Routen sollten von Fremdfirmen geräumt werden, doch nur für acht Strecken hatten Unternehmen überhaupt Interesse angemeldet.

Jetzt scheint sich die Lage zumindest aktuell entschärft zu haben. Doch der Schnee auf den VS-Straßen droht in Zukunft zum Dauerproblem zu werden.

Ein echt düsteres Bild

Es war ein düsteres Bild vom Winter in der Doppelstadt, mit dem sich die Gemeinderäte jüngst in ihrer Sitzung befassen mussten: Ende September, ein möglicher erster Schneefall nur noch wenige Wochen entfernt, zugleich aber zu wenige Räumdienste am Start.

Aus Vergaberechtsgründen hatten die Technischen Dienste der Stadt (TDVS) die Verträge der bisherigen Firmen auf Ende April 2023 gekündigt und die Arbeiten neu ausgeschrieben, mit zunächst sehr mäßigem Erfolg.

Blick aus dem Schneeräumer im Januar 2022. Zumindest im anstehenden Winter scheint die Räumung in VS gesichert. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Inzwischen sieht der Blick in Richtung Winter wohl wieder rosiger aus. Die Stadt hat zehn Firmen direkt angeschrieben. „Zwischenzeitlich liegen für alle Winterdienstrouten Angebote vor“, so Stadt-Pressesprecher Christian Thiel.

Schon in den nächsten Tagen sollten die Verträge unterschrieben werden, berichtet er.

Dienstleister-Suche immer schwieriger

Indessen birgt das Thema weiterhin großes Problem-Potenzial für die kommenden Jahre. „Das Interesse der externen Dienstleister an dieser Arbeit hat in den vergangenen Jahren insgesamt abgenommen“, gibt Christian Thiel zu.

Ein Beispiel: Im vergangenen Winter hatten vier Firmen ihre Verträge mit der TDVS gekündigt, die Suche nach Nachfolgern war nach Angaben der Stadtverwaltung „zeitintensiv und problematisch“. Für eine Route im Bereich Pfaffenweiler gab es damals gar erst wenige Tage vor Start der Räumsaison eine Lösung.

Möglicherweise bald noch mehr Räum-Routen

Verschärfen könnte die Lage zusätzlich der geplante Stellenabbau bei der TDVS. Dann nämlich, so heißt es, müssten zusätzliche Winterdienstrouten extern vergeben werden. „Grundsätzlich wird die Situation in jedem Jahr neu bewertet“, so Christian Thiel.

Insgesamt gibt es 57 Routen in Villingen-Schwenningen und den Ortschaften. Allein bei den Fremdfirmen rechnet die Stadt im anstehenden Winter mit Kosten von um die 400.000 Euro.