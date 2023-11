Das Theater am Turm (TaT) zeigt ab Freitag eine turbulente Liebeskomödie von Dietmar Schlau, über die er selbst sagt: „Sie ist spritzig, freizügig, frech und ein kleines bisschen frivol. Die Gürtellinie wird erreicht, aber drunter gehen wir nie.“

Die Geschichte: Der erfolgreiche, aber noch ungeküsste Bühnenautor William Müller, genannt Shakespeare, will endlich einmal küssen. Deshalb schreibt er das Theaterstück „Bühnenküsse“, in dem der Held leidenschaftlich geküsst wird, und macht für die Aufführungsrechte zur Bedingung, dass er selbst die Hauptrolle spielt. Ein kleines Theater nimmt das Angebot an. Bühnenküsse sind eine Schauspieltechnik, bei der ein Kuss gezeigt wird, ohne dass sich die Lippen wirklich berühren. Doch bald erkennen seine drei Mitspielerinnen, dass William das Stück nur geschrieben hat, um sich echte Küsse zu erschleichen.

Alexandra Birke spielt das Ex-Callgirl Vivien, das sich einen Spaß daraus macht, den schüchternen William zu reizen. In sie verguckt er sich zuerst. Lara Heigl gibt die Regisseurin des Stückes und, wie im echten Theater, haben sie und der Autor unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Realisierung. Ärztin Kate (Maximiliane Fleig) findet in der Schauspielerei ihr Glück. Sie ist die wahre Liebe von William – was er erst spät bemerkt. Bei „Bühnenküsse“ wirkt Maximiliane Fleig, bekannt von etlichen Regionalbühnen, nicht nur als Schauspielerin mit, sondern führt auch Regie. Autor Dietmar Schlau, der im Theater am Turm (TaT) schon häufiger als Mime zu erleben war und mit „Koi-Karpfen kuscheln nicht“ bereits ein Kinderstück schrieb, assistiert.

Das multitalentierte Quartett unterhält das Publikum ab Freitag, 10. November, und weiteren 16 Abenden im TaT mit einer echten und tiefgehenden Liebesgeschichte, die mit viel Witz erzählt wird.

Die Komödie „Bühnenküsse“ feiert am Freitag, 20 Uhr, Premiere. Weitere Aufführungen: 11., 15., 17., 18., 22., 24., 25. und 29. November; 1., 2., 6., 8., 9., 13., 15. und 16. Dezember. Das Theaterfoyer ist ab 19 Uhr geöffnet. Eintritt 16, ermäßigt 11 Euro.