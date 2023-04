Am 1. März begrüßte das städtische Forstamt mit Alexandra Preis die erste Frau in der Position als Revierleiterin, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Viele neue Aufgaben warten auf die junge Revierleiterin in den von Revier 6 umfassenden Gebieten Schwenningen, Mühlhausen, Weigheim und Marbach. Zentrale Aufgabe der Waldwirtschaft ist es, dem Klimawandel (Trockenheit, Starkniederschläge, Sturm und Borkenkäfervermehrung) mit einer gesunden Durchmischung des Waldes mit klimastabileren Baumarten entgegenzuwirken.

Althölzer, die es im Revier von Alexandra Preis zahlreich gibt, sind anfälliger für Klimastress und müssen nun auf die Verjüngungsschiene gebracht werden. Kein ganz neues Thema – seit über 30 Jahren ist der städtische Forst in dieser Richtung unterwegs. „Aber jetzt müssen wir den Umbau beschleunigen“, ist sich Alexandra Preis sicher, „um den Wald mit seinen vielfältigen Leistungen für die Gesellschaft langfristig zu erhalten. Weiter im Fokus liegt die wichtige Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht an Straßen, Eisenbahnstrecken und Bebauungen. Eine zeitaufwändige, aber unverzichtbare Tätigkeit.

Ihre in der letzten beruflichen Station bei Forst BW erworbene Qualifikation als Waldpädagogin will die neue Revierleiterin insbesondere im Wildtiergehege sowie in den nah an der Wohnbebauung gelegenen und als Erholungsraum genutzten Stadtwald Schwenningen einbringen. Ihr mache die Arbeit und der Kontakt zur Bevölkerung sehr viel Spaß, weshalb sie sich auch bewusst für ein kommunales Forstamt entschieden habe, so Preis. Ganz neu für die junge Forstbeamtin ist die Wildtiergehege. Hier kümmert sie sich unter anderem um das Rotwild und die Wildschweine, ist für deren Fütterung sowie sonstige Tätigkeiten im Gehege zuständig. Noch in diesem Jahr soll das Wildtiergehege eine neue Umzäunung sowie einen Futterautomaten erhalten.

„Ich habe als Kind im Elternhaus bereits am Wald gewohnt und war daher schon immer mit dem Wald verbunden“, schwärmt die gebürtige Ravensburgerin. Nach dem Abitur war für sie klar, dass sie etwas mit Natur machen wolle, und absolvierte daher ein Praktikum in der Forstverwaltung. Dabei wurde ihr bewusst, wie abwechslungsreich, spannend, aber auch verantwortungsvoll die Arbeit im Forst ist. Die 28-Jährige ergriff nach ihrer positiven Praktikumserfahrung ein Studium der Forstwissenschaften an der Technischen Universität München. Mit Bachelor und Master in Forstwirtschaft in der Tasche, schloss sich der Vorbereitungsdienst als Anwärterin für den gehobenen Forstdienst an, den sie in Bayern beim Staatsbetrieb BaySF sowie einem Landratsamt (AELF) absolvierte.

Die erste berufliche Stelle war beim Landesforst Forst BW, wo sie als Waldpädagogin im Altdorfer Wald bei Ravensburg tätig war. „Dort haben wir sie abgeworben“, berichtet der stellvertretende Forstamtsleiter Roland Brauner. Für Alexandra Preis war klar, dass sie in der Region Bodensee-Schwarzwald bleiben will. Umso mehr freut sie sich, dass sie sich in einem intensiven Bewerbungsverfahren sowohl im Vorstellungsgespräch als auch bei einem Vor-Ort-Projekt im städtischen Forst gegen 20 weitere Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen konnte.

Für die Försterin nimmt der Aspekt des Naturschutzes im Forst eine immer größer werdende Rolle ein. Daher ist auch eine stetig wachsende naturschutzfachliche Expertise erforderlich, die Alexandra Preis mit ihren guten Studienabschlüssen hervorragend mitbringe, so Roland Brauner. Auch die Verantwortlichen beim Forstamt freut es, dass sich vermehrt Frauen für den Beruf beim Forstamt interessieren.

Für Alexandra Preis spielt das Geschlecht in dieser einstigen Männerdomäne eine untergeordnete Rolle: „Ich habe noch nie Probleme gehabt und bin auch nie anders behandelt worden als Männer“, so ihre Erfahrungen.