Fasnet, sagt Linda Heggen, das ist für sie „ein ganz besonderes Heimatgefühl, total viel Gemeinschaftsgefühl und ein Highlight des Jahres“. Auch wenn die 29-jährige Villingerin seit einigen Jahren in Berlin lebt und arbeitet: Die Fasnet ist für sie ein fixer Termin im Kalender, zu dem sie stets aus der Bundeshauptstadt zurück in die Heimat reist und ins Stachi-Häs schlüpft.

„Gar nicht mehr zeitgemäß“

In diesem Februar hatten Linda Heggen und ihre Zunftkollegin Sarah Schuhbauer aber noch etwas anderes als Fasnet im Sinn: Sie haben eine Unterschriftenaktion gestartet, um die bislang rein männlich besetze Bastion Zunftrat für Frauen zu öffnen. Dabei sei es ihnen nicht darum gegangen, für sich selbst den Weg zu ebnen. Beide wohnen derzeit gar nicht in Villingen. „Uns ging es darum, zu erfahren, wie die Mitglieder darüber denken.“ Sie selbst fanden: Was da momentan in der Heimat los ist, ist gar nicht mehr zeitgemäß.

Listen kursieren in den Stüble

Viele Mitglieder der Zunft denken auf jeden Fall ganz ähnlich wie die beiden Frauen: Rund 250 Menschen hätten auf den vielfach kursierenden Listen unterschrieben, berichtet Linda Heggen. Die Idee sei sowohl in den Stüble als auch in einzelnen Gruppen auf gute Resonanz gestoßen.

Frauen im Narrenrat Die Narrenzunft Eintracht Bräunlingen hat mit der Tradition, dass nur Männer im Zunftrat vertreten sind, vor einem Jahr gebrochen: Leonie Dieterle wurde in der über 130 Jahre alten Zunft als erste Frau in den Narrenrat aufgenommen. Und das, obwohl sie mit dem Selbstverständnis „Eher heiratet der Papst, als das eine Frau Narrenrätin wird“, aufgewachsen sei, wie sie damals sagte.

Auch beim Strohverbrennen war das Thema mit lautstarkem Protest publik gemacht worden. Die Proteste haben offenbar etwas bewirkt: In einer Sondersitzung hat sich der Zunftrat vor wenigen Tagen dafür ausgesprochen, dass ab 2024 auch Frauen mitmischen dürfen.

Mehr Transparenz im Bewerberverfahren

Linda Heggen freut sich über diesen Schritt. Sarah Schuhbauer und sie hätten eigentlich zwei Anliegen gehabt, sagt sie: Zum einen, dass sich der Rat grundsätzlich für Frauen öffne und zum anderen, dass das Bewerbungsverfahren für dieses Amt künftig transparenter abläuft.

„Ich denke, der Zunftrat kann schon gut beurteilen, was und wer in den Reihen gebraucht wird“, sagt die 29-Jährige. „Aber uns hat gestört, dass auch gar nicht hinterfragt wird, wie die Ratsherren eigentlich ausgewählt werden.“

Protest von mehreren Seiten

Einen entsprechend formulierten Antrag hätten die beiden Frauen bei der nächsten Generalversammlung eigentlich gerne gestellt. „Wir sind aber erst einmal froh, dass sich überhaupt etwas getan hat.“ Mit der Protestaktion beim Strohverbrennen hätten sie und Sarah Schuhbauer nichts zu tun gehabt. „Dass der Protest von mehreren Seiten kam, zeigt ja auch, dass wir nicht die einzigen waren, die sich daran gestört haben.“

Lena Hauser freut sich, dass die verschiedenen Protestaktionen Wirkung gezeigt haben.

Das waren sie beileibe nicht: Die gebürtige Villingerin Lena Hauser hatte nach dem Strohverbrennen in einer Leserzuschrift deutliche Worte gefunden. Auch sie ist begeisterte Fastnachterin und trägt stolz ihr Morbili-Häs, das noch von ihrer Urgroßmutter stammt.

„Ich wäre auch bereit gewesen, mich weiter dafür einzusetzen.“ Lena Hauser, Museumsleiterin und Morbili

„Das zeigt doch, dass die vielen Protestrufe und die Unterschriftenaktion ein Umdenken erwirkt haben“, freut sie sich über die Kehrtwende in den Zunftrat-Reihen. Und fügt hinzu: „Ich wäre auch bereit gewesen, mich weiter dafür einzusetzen.“ Weniger für sich selbst – sie ist beruflich stark gefordert – als für andere Frauen, die sich künftig im Rat der Zunft einbringen wollen und nun ab 2024 auch dürfen.

Für sie selbst schließt sie ein solches Engagement aktuell aus. Seit Februar 2022 leitet die 29-Jährige das Museum im Steinhaus in Nagold: „Ein so ein großes Ehrenamt nebenher kann ich mir momentan nicht vorstellen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt.“