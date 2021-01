von SK

Am Freitagabend hatte an der Peterzeller Straße eine brennende Kerze an einem Weihnachtsbaum einen Wohnungsbrand verursacht (wir berichteten). Eine 83-jährige Bewohnerin, die hierbei schwere Verletzungen erlitt, ist jetzt in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.