Villingen-Schwenningen – Noch immer gelten im Landkreis die Corona-Regel für Regionen mit einer Inzidenz über 100. Lockerungen sind frühestens ab kommender Woche möglich. In der Doppelstadt hat das Aktionsbündnis Seebrücke VS dennoch einen Weg gefunden, eine Fotoausstellung zu veranstalten, unter freiem Himmel und unter Berücksichtigung von Abstands- und Hygieneregeln, versteht sich. Eine Erlaubnis der Verwaltung soll vorliegen.

Ausstellung

Die Veranstalter laden ein, am Samstag , 29. Mai, von 9 bis 13 Uhr auf den Latschariplatz in Villingen sowie am Sonntag, 30. Mai, von 14 bis 18 Uhr an den Möglingsee auf dem Landesgartenschaugelände in Schwenningen zu kommen. Dort werden jeweils 21 Fotos der Fotografin Alea Horst im A1-Format gezeigt. „Um die Corona-Regeln einzuhalten, werden Bauzaunelemente mit ausreichend Abstand aufgestellt. An jeder Wand hängen zwei Bilder, vorne und hinten“, erklärt Patrick Rösgen das Konzept. Er ist Teil des Oragnisationsteams und kündigt an, dass Unterstützer der Seebrücke an einem Infostand für Fragen zur Ausstellung und zur Seebrücke selbst zur Verfügung stehen werden.

Anliegen

Das Aktionsbündnis will mit der Aktion auf die Zustände in Moria und anderswo aufmerksam machen. „Die Flüchtlingslager an europäischen Außengrenzen stehen für menschliches Leid, unmenschliche Zustände und unvorstellbare humanitäre Notstände“, schreibt das Aktionsbündnis in seiner Mitteilung. „Ich bin nicht betroffen, ich muss nur hinsehen“, sagt die Fotografin zu ihren Bildern. Sie will wachrütteln und bei Mitmenschen den Wunsch erzeugen, etwas gegen das Elend zu unternehmen. Einblicke in das Elend der Geflüchteten sollen dabei als Schlüssel zu den Herzen der Menschen dienen. Hinter den Fotos stehen für Horst immer auch die gehörten Worte, die ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen wollen und die sie so zitiert: „Warum beschießt man Kinder mit Tränengas?“ „Ein Schmuggler hat meinen Opa vom Pferd geworfen. Das war so traurig. Mein Opa ist dann gestorben.“ „Ich habe gebetet, lieber Gott, rette uns.“ „Ich hätte so gerne ein echtes Zuhause.“ Hinschauen, wenn andere wegschauen, lautet daher ein Lebensmotto von Horst.

Seebrücke VS

Die lokale Gruppe der Seebrücke besteht aus zahlreichen Freiwilligen, die sich humanitär engagieren möchten. „Jeder kann mitmachen“, so Rösgen, der Teil des etwa zehnköpfigen Kernteams ist. 2019 hatte der Gemeinderat auf Antrag der SPD-Fraktion zugestimmt, die Stadt Villingen-Schwenningen zum „sicheren Hafen“ zu erklären und dem Netzwerk Seebrücke beizutreten. Weil nach dem Beschluss nicht viel passiert sei, habe sich die lokale Gruppe gebildet, so Rösgen. Mit Aktionen, wie der Fotoausstellung, soll immer wieder auf die Problematik hingewiesen werden. Öffentlichkeit und letztlich auch Druck auf die Politik zu erzeugen, sei das Ziel.