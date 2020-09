von Rüdiger Fein

VS-Villingen (in) Das hatten sich die Veranstalter sicher anders vorgestellt, Das erste VS Folk Festival im Klosterhof war ursprünglich als Open Air Konzert geplant gewesen. Angesichts des unsicheren Wetters am Sonntagnachmittag wurde dann doch in die Halle ausgewichen.

Wegen des Wetters musste das erste VS Folk Festival am Klosterhof leider in die Halle verlegt werden. Von den 62 zugelassenen Sitzplätzen konnten alle bis auf zwei verkauft werden. Bild: Rüdiger Fein

Im Vorfeld hatten die Veranstalter bereits zwei Drittel der Eintrittskarten verkaufen können, der Rest der 62 nummerierten Sitzplätze ging an der Abendkasse weg. Unterschätzt hatten die Veranstalter die Zeit, die es braucht, um für alle Musiker einen Soundcheck zu machen. Dadurch verzögerte sich der Beginn des Konzerts um etwa 45 Minuten, was allerdings der guten Stimmung des Publikums nichts anhaben konnte. Bedingt durch die Verlegung in die Halle und der Verzögerung musste die Spielzeit auf der Bühne für jede Formation und jeden Einzelmusiker auf etwa 30 Minuten begrenzt werden.

Der Flying Folk Circus hatte zum Festival eingeladen. Die lockere Verbindung von Bands aus der Region begeistert ihr Publikum immer mit origineller, akustischer Musik. Gunnar Frey und Dieter Sirringhaus vom Jugendförderwerk VS zeichneten für die Organisation verantwortlich.

Das Repertoire der Auftretenden reichte von Independent-Folk, Singer-Songwriter-Style bis hin zum Folk-Rock und zum Country.

Auch die Musiker der Gruppe Remain a Mystery standen auf der Bühne. Mit ihrer Art von Musik sorgen die Musiker stets für einen außergewöhnlichen Klanggenuss. Insbesondere fallen sie durch das Instrument Handpan als auffälligen Rhythmusgeber, gepaart mit der Akustikgitarre und einem unvergleichlichen Songrepertoire auf. Als weiterer Gast war der in der Region bekannte Singer-Songwriter Marius eingeladen.