von Nina Stoffel

Jährlich werden circa 200 verwilderte Katzen von Theresia Lydia Schonhardt, der stellvertretenden Vorsitzenden des Tierschutzvereins Villingen-Schwenningen, und ihren Mitarbeitern eingefangen und wieder aufgepäppelt.

Unter verwilderten Hauskatzen sind entlaufende oder zurückgelassene Katzen zu verstehen: Wachsen die Tiere ohne menschlichen Einfluss auf, sind sie scheu, kämpfen alleine um ihr Überleben und verenden oft jämmerlich.

Vor allem in der Ferienzeit haben die Tierschützer alle Hände voll zu tun, da manche Katzenbesitzer ihre Haustiere vor ihrem Urlaub aussetzen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um sogenannte Corona-Tiere, die zu Beginn der Pandemie im Lockdown und dem damit einhergehenden Homeoffice angeschafft wurden und den Besitzern nun offenbar lästig geworden sind.

Auf Feldern ausgesetzt

Dies bestätigt Theresia Lydia Schonhardt, denn es sei dieses Jahr stark aufgefallen, wie viele Meldungen von sehr zahmen Katzen, darunter auch vielen Rasse-(Mix-)Katzen, im Alter von zwei Jahren und jünger, eingegangen sind. „Besonders tragisch ist es, wenn die Katzen nicht auf den Straßen, sondern auf Maisfeldern, weit weg von Wohngebieten, ausgesetzt werden“, sagt Schonhardt.

Theresia Lydia Schonhardt vom Tierschutzverein VS wünscht sich eine Katzenschutzverordnung. Diese würde den Tierschützern mehr Rechtssicherheit bringen. | Bild: Schonhardt

Geholfen werden könne den Tieren in diesem Fall nur, wenn sie von Spaziergängern bemerkt und dem Tierschutzverein gemeldet werden. Die Tierschützer nehmen die Katzen bei freien Kapazitäten der Pflegestellen auf und suchen neue, verantwortungsvolle Besitzer.

Doch nicht jede Katze kann vermittelt werden. Von den 200 streunenden Katzen können lediglich circa 50 Stück vermittelt werden. „Die restlichen Katzen müssen wir wieder frei lassen, da sie verwildert und nicht in der Lage sind, in Gefangenschaft zu leben“, bedauert Schonhardt.

Tierpflegerin Ines Burkard im Kreistierheim Donaueschingen füttert ein wenige Tage altes Kätzchen mit der Flasche. Im Jahr 2021 wurden 100 Fundkatzen mehr abgegeben als noch 2017, berichtet Tierheimleiterin Nadine Vögel. | Bild: Nadine Vögel

Das große Problem ist zum einen der starke Fortpflanzungstrieb der Katzen und zum anderen die frühe Geschlechtsreife. Mit vier bis fünf Monaten können Katzen bereits geschlechtsreif werden und sich so unkontrolliert vermehren, wenn sie nicht kastriert sind.

Viel Arbeit für die Tierheime

Kosten und Mühen könnten mit einer Katzenschutzverordnung reduziert werden. In Schramberg wurde eine solche zum 1. Januar 2020 eingeführt. Darin ist unter anderem eine Kennzeichnungspflicht durch den Halter mittels Tätowierung oder Mikrochip vorgesehen sowie eine Registrierung des Tieres.

Schrambergs Katzenschutzverordnung Als erste Gemeinde in Baden-Württemberg hat Schramberg vor knapp drei Jahren per Gemeinderatsbeschluss die Katzenschutzverordnung erlassen. Laut Cornelia Penning vom Fachbereich Recht und Sicherheit der Stadt Schramberg, war der Beweggrund für die Einführung der Verordnung die Verhinderung des Katzenleids. Der Tierschutzverein in Schramberg sei sehr engagiert bei der Sache und auch aus den Reihen des Gemeinderates sei der Vorschlag gekommen, die Verordnung umzusetzen. „Wenn man verhindern kann, dass eine unkontrollierbare Vermehrung erfolgt, lindert man dadurch auch das Tierleid“, sagt Penning. Die Katzenschutzverordnung gebe dem Tierschutzverein, der sich in Vertretung um die Gemeinde um den Tierschutz kümmert, mehr Rechtssicherheit. „Sie können dadurch ganz anders bei Katzenbesitzern auftreten und dafür trommeln, die Katzen kastrieren, chippen und registrieren zu lassen.“

Wie sieht es in VS in Sachen Katzenschutzverordnung aus? Die Stadt sei hier nicht zuständig. Auf Nachfrage verweist Pressesprecherin Oxana Zapf an das Landratsamt. Dort heißt es: Die Landesregierung Baden-Württemberg habe die Rechtsverordnung 2013 auf die Städte und Gemeinden des Landes übertragen.

Die Tierschützer wollen indes nicht locker lassen. Eine Katzenschutzverordnung sei dringend notwendig, so Schonhardt. „Im schlimmsten Fall könnte es passieren, dass der Bestand an verwilderten Katzen irgendwann nicht mehr einzudämmen ist.“

Infobroschüre für die Gemeinden

Um auf das Thema aufmerksam zu machen, haben die Tierschützer eine Informationsbroschüre für Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis erstellt, um diese zu sensibilisieren.

„Mittlerweile wird das Thema im Gemeinderat Donaueschingen diskutiert, die Gemeinde Dauchingen hat sich informiert und mit dem Landrat stehen wir im persönlichen Gespräch“, freut sich Nadine Vögel vom Kreistierheim.

Kastrationen kosten viel Geld Freilaufende Katzen dürfen nicht einfach so kastriert werden. Eine Kastration würde gegen das Eigentumsrecht der Halter verstoßen, sofern die Katze jemandem gehört. Daher muss der Tierschutzverein ein halbes Jahr damit warten, ob sich ein Besitzer auffinden lässt. Die Maßnahme bezahlt der Verein aus eigener Tasche. Die jährliche Summe für Kastrationen, Tierarztkosten, Futter, Futterstellenbetreuung und Pflegestellengelder beläuft sich auf circa 30.000 Euro für den Tierschutzverein. Hier würde eine Katzenschutzverordnung Abhilfe schaffen: Die Tiere dürften dann ohne die Wartefrist kastriert werden. Eng kooperiert der Verein mit dem Kreistierheim in Donaueschingen.

Der aktuellste Fall von Streunerkatzen trug sich Anfang September zu. Beim Tierschutzverein ging eine Meldung ein, dass eine Katze am Abend in der Hecke des Gartens einer Familie ihre Junge zur Welt brachte. In der Nacht seien bereits zwei der fünf Katzenbabys gestorben.

Diese Katze hat Anfang September ihre Babys in einer Hecke zur Welt gebracht hat. Einige davon sind gleich gestorben. | Bild: Theresia Lydia Schonhardt

Als die Mitarbeiter des Tierheim ankamen, um die Katzen zu sichern, habe die Katzenmutter bereits zwei weitere Kätzchen aufgegeben und sich nicht mehr um sie gekümmert. Die stark unterkühlten Katzenbabys wurden umgehend in das Kreistierheim zur Erstversorgung gebracht. Bald konnte die Mutter mit dem verbliebenen Babys geborgen und ebenfalls ins Kreistierheim gebracht werden.