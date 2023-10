Bekommt die Feuerwehr in Weilersbach jetzt endlich ihr neues Gerätehaus? In der Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses hat das Gremium jetzt grünes Licht gegeben, wie schon zuvor der Technische Ausschuss und das trotz deutlich höherer Kosten.

Die Baukosten sind drastisch gestiegen

Nach dem das Thema bereits einen Tag zuvor im Technischen Ausschuss vorberaten wurde, gab es offensichtlich noch einmal Erläuterungsbedarf bezüglich der Zahlen. Die lieferte Bürgermeister Detlev Bührer.

Demnach seien die kalkulierten reinen Baukosten von 3,26 Millionen Euro vom Juli 2022 aufgrund der Marktentwicklung, auch bedingt durch den Krieg in der Ukraine, deutlich angestiegen. Die Kostensteigerung liegt bei satten 16 Prozent. Das Gerätehaus soll jetzt 4,21 Millionen Euro kosten.

Stadt schlägt noch einen Sicherheitspuffer drauf

Aufgrund künftiger schwer zu kalkulierender Preis- und Kostenentwicklungen schlug die Verwaltung auf diese Summe weitere 15 Prozent, in Summe 625.000 Euro drauf, sodass das neue Feuerwehrgerätehaus nun mit Gesamtkosten von 4,835 Millionen Euro beziffert wird. Das Landratsamt will Fördermittel in Höhe von 230.000 Euro gewähren.

Oberbürgermeister Jürgen Roth ergänzte, dass die Summe von 625.000 Euro auch herausgenommen werden könne. „Dann müssen eventuelle Mehrkosten durch den Nachtrag genehmigt werden.“

Projekt biegt nun auf die Zielgerade ein

Klaus Martin (CDU) sagte, dass das Projekt „nun auf die Zielgerade einbiege“. Bereits seit 2018 kämpft die Feuerwehrabteilung in Weilersbach um den Bau eines neuen Gerätehauses. Seiner Ansicht nach könne auf den Sicherheitsaufschlag allerdings verzichtet werden.

Das alte Gerätehaus in Weilersbach entspricht in keinster Weise den modernen Anforderungen. | Bild: Hahne, Jochen

Die Feuerwehr in Weilersbach leidet schon lange unter den extrem beengten Platzverhältnissen des alten Gerätehauses. Die räumliche Enge und Platzmangel lassen eine Sanierung des alten Feuerwehrhauses in der Ortsmitte nicht zu, die Gesamtkosten für einen Neubau wurden 2019 auf 3,2 Millionen Euro beziffert.

Neubau an der Weilenbühlstraße geplant

Der neue Standort ist an der Weilenbühlstraße, Richtung Schwenningen. Das Feuerwehrhaus wird damit direkter Nachbar der Tennisplätze, wobei eine Zufahrt zur Weilenbühlstraße unmittelbar möglich ist.

Hier soll der Feuerwehrneubau in Weilersbach entstehen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Der Standpunkt in möglichst kurzer Distanz zu Schwenningen ergibt sich aus der Tatsache, dass die örtliche Wehr neben der Weilersbacher Gemarkung auch für das Industriegebiet Herdenen und das Gewerbegebiet Neuer Markt zuständig ist.

Extrem beengte Platzverhältnisse

Im alten Gerätehaus gibt es keine getrennten Toilettenanlagen für Damen und Herren. Im Neubau soll es dann getrennte Umkleidebereiche samt Sanitäranlagen für beide Geschlechter geben. Die Jugendfeuerwehr bekommt ebenfalls einen eigenen Raum. Ferner sollen Schulungs- und Besprechungsräume realisiert werden.

