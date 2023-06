VS-Schwenningen vor 1 Stunde Feuer in Schwenninger Gaststätte – Feuerwehr rückt mit zahlreichen Einsatzkräften aus Ein Feuer in einer Gaststätte hat am späten Freitagabend in VS-Schwenningen für Aufregung gesorgt. Personen wurden nicht verletzt. Mehrere Personen mussten Wohngebäude verlassen.

In der Nevada-Bar in der Schwenninger Jahnstraße ist am späten Freitagabend ein Brand ausgebrochen. | Bild: Sprich, Roland