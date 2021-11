Nach einem Brand in der Toilette der Villinger Bertholdschule ist Schulleiter Stefan Schülli sauer auf die Stadt. Es gibt im ganzen Gebäude keine Rauchmelder, außerdem ist die Lautsprecheranlage seit Längerem kaputt. Er sagt: „Das dauert alles viel zu lange.“

Großer Schreck am Dienstagmorgen: Es brennt in der Mädchentoilette an der Villinger Bertholdschule. Schwarzer Qualm zieht durch die Lüftungsanlage nach außen. Alarm schlägt jedoch nicht die Brandmeldeanlage – die gibt es nämlich nicht –