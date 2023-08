Die zunehmenden Umweltkatastrophen wie Brände oder Unwetter sind den Menschen bewusst, doch hat das auch konkrete Auswirkungen auf die eigenen Reispläne? Der SÜDKURIER hat sich in der Innenstadt umgehört, was die Menschen im Urlaub geplant haben.

TylorSpink besucht Familie in Kanada

Tylor Spink ist Eishockeyspieler bei den Schwenninger Wild Wings und wohnt seit drei Jahren in Villingen. Seine Urlaubspläne wurden durch die Brände in Griechenland, den Hagel am Gardasee und den brennenden Frachter in der Nordsee nicht betroffen.

Eishockeyspieler Tylor Spink war gerade in seiner Heimat Kanada auf Urlaub. Sophee Spink hat in zurück nach Villingen begleitet. | Bild: Susanne Rothweiler

Er hat die Spielpause genutzt, um in seine Heimat nach Williamstown in Ontario zu fliegen. Dort hat er seine Familie besucht. Er freut sich, im Schwarzwald in einer schönen Landschaft zu leben. Es ist nicht weit in die angrenzenden europäischen Nachbarländer.

So hat er schon Österreich, die Schweiz und Frankreich bereist. Jetzt genießt Tylor Spink die Zeit bis zum Saisonstart mit seiner Frau Sophee, die dann wieder zurück nach Kanada fliegt.

Miriam Mees freut sich auf ihre Mutter in Berlin

Miriam Mees aus Mönchweiler hat gerade acht Tage Nachtdienst in der Pflege hinter sich. Mees hat von dem brennenden Autofrachter und den Bränden in Griechenland gehört. Allerdings betrifft sie das bei der Urlaubsplanung nicht, da sie mit ihrer Familie im Urlaub hier in Deutschland bleibt.

Miriam Mees aus Mönchweiler hatte gerade acht Tage Nachtschicht und freut sich auf einen entspannten Urlaub. | Bild: Susanne Rothweiler

„Ich besuche die Mama in Berlin. Die habe ich schon zwei Jahre lang nicht mehr gesehen“, erzählt die 40-Jährige. Sie geht mit ihren Söhnen und ihrem Mann 14 Tage nach Berlin Tegel.

Familie Mees fährt mit dem Zug nach Berlin. Das sei entspannter und nachhaltiger. Nach dem Urlaub in der Hauptstadt ist Mees froh, wieder hier zu sein, da sie den Lärm und die Verschmutzung in der Großstadt nicht mehr gewohnt ist.

Joachim Rathmann reist mit dem Zug

Joachim Rathmann ist aus Villingen und freut sich auch auf den Urlaub. Der ist im September und dann fährt der 59-Jährige mit seiner Frau nach Kühlungsborn an die Ostsee. Dorthin reisen sie mit dem Zug. „Ich bin optimistisch, dass das mit dem Zug klappt“, erklärt Rathmann.

Joachim Rathmann aus Villingen reist Anfang September optimistisch mit dem Zug an die Ostsee. | Bild: Susanne Rothweiler

Er hat sich aus Umweltgründen entschieden, mit dem Zug zu fahren, auch weil diese Art des Reisens entspannter sei als eine Autofahrt. So ist er überzeugt, auch einen wichtigen Beitrag für das Klima zu leisten, da sein ökologischer Fußabdruck durch die Bahnfahrt kleiner sei. An der Ostsee wird Rathmann ausgedehnte Strandspaziergänge unternehmen und den Wind genießen.

Mariella Benz genießt den Familienurlaub

Mariella Benz hat gerade eine anstrengende Zeit mit Abiturprüfungen hinter sich. Nach dem bestandenen Abitur hat die 18-Jährige noch im Organisations-Team für den Abiball mitgeholfen. Nachdem sie sich an der Universität Würzburg um einen Studienplatz beworben hat, kann jetzt erst einmal durchatmen.

Mariella Benz aus Weilersbach hat einen entspannten Familienurlaub in Spanien geplant. | Bild: Susanne Rothweiler

In den Ferien fährt Benz mit der ganzen Familie, eingeschlossen Opa und Cousinen, nach Spanien an die Costa Bianca. In Moraira in der Nähe von Alicante wird Benz das Zusammensein mit der Familie genießen und am Strand entspannen. Auch das gemeinsame Essen ist der jungen Frau wichtig.

Die Familie fliegt nicht, sondern fährt gemütlich mit den Autos nach Spanien und legt in Frankreich, in Toulouse, einen Zwischenstopp ein. In Spanien seien keine Waldbrände bekannt und die Temperaturen liegen im Moment bei rund 30 Grad. Und wenn es dann doch zu warm wird, geht es ins Meer zum Abkühlen.

Lukas Vollminghoff ist ungeplante Zeit wichtig

Lukas Vollminghoff hat Abitur und ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Realschule hinter sich. Jetzt hat er vier Wochen Zeit, bevor er im September seine Ausbildung zum Steuerfachassistent beginnt.

Lukas Vollminghoff aus Stühlingen geht es vor seinem Ausbildungsstart im September ruhig an. Er chillt zuhause im Schwarzwald. | Bild: Susanne Rothweiler

Er hat von den Waldbränden auf Rhodos gehört, aber da er nicht im Ausland Urlaub machen möchte, hat das für ihn seine Planung nicht über den Haufen geworfen. Der 20-Jährige will die freie Zeit in der Heimat in Stühlingen verbringen. Eventuell fährt er ein paar Tage an den Bodensee. Ansonsten genießt Vollminghoff eine unverplante Zeit.

Jennifer Caliebe entspannt am Strand

Jennifer Caliebe fliegt mit ihrem Mann und Sohn Sam nach Tunesien. Dort geht es in die Oase Zarzis, die in der Nähe von Djerba liegt. Die Familie will am Strand entspannen.

Sam und seine Mama Jennifer Caliebe freuen sich auf den Urlaub in Tunesien. | Bild: Susanne Rothweiler

Weil es dort zur Zeit so heiß ist, hat die 45-jährige Caliebe noch kein festes Programm geplant. Auf jeden Fall geht es in den Souk, das Wirtschaftszentrum der orientalisch-arabischen Stadt, und eventuell mit Sam zum Kamelreiten. Wenn zu viele Urlauber am Hotel sind, wollen sich die Villinger ein ruhiges Plätzchen suchen.

Marita Klahr findet es in der Umgebung am Schönsten

Marita Klahr wohnt in Villingen. Sie war in jungen Jahren viel mit ihrem Mann in der Welt unterwegs. Im Alter genießt die 81-Jährige nun die Umgebung in Villingen. Klahr ist informiert über die Katastrophen, aber sie bleibe jetzt sowieso mit ihrem Mann in der Nähe von Villingen.

Marita Klahr aus Villingen genießt mit ihrem Mann die wunderschöne Umgebung von Villingen. | Bild: Susanne Rothweiler

„Wir haben es so schön hier, warum sollte ich fort? Zumal wenn ich nicht weiß, ob ich überhaupt von irgendwo wieder zurückkomme“, erklärt die Villingerin. Sie gehe gerne mit ihrem Mann im Schwarzwald wandern oder fährt mit dem Rad und genießt die gute Luft.

Reinhold Gurr radelt durch Deutschland

Reinhold Gurr wohnt in Donaueschingen und ist mit seiner Frau gerne in Deutschland unterwegs. Sie machen zusammen oft in Weinsberg, der Heimat von Gurr Urlaub. Zudem ist er begeisterter Radfahrer.

Reinhold Gurr aus Donaueschingen ist auf zahlreichen Fahrradwegen unterwegs. | Bild: Susanne Rothweiler

Gurr hat die Umweltkatastrophen verfolgt, aber die betreffen nicht seine Urlaubspläne, da er hier im Land bleibe. Der 74-Jährige schwärmt von den heimischen Radwegen wie dem Neckartal-, dem Mosel- und dem Rheinradweg. Das halte ihn fit und sei für das Klima nachhaltig.