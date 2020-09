von sk

Zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Arndtstraße musste die Polizei am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr ausrücken. Ein 21-jähriger und ein 23-jähriger Mann waren bei einer Privatfeier, nach einem zunächst verbalen Streit, körperlich aneinander geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung ging ein Porzellanteller zu Bruch.

Teller geht zu Bruch

Der 21-Jährige nahm nach Polizeiangaben eine Scherbe davon auf und verletzte damit seinen Kontrahenten so schwer, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Beim Jüngeren stellte die Polizei drogenbedingte Auffälligkeiten fest, was ein Drogentest bestätigte. Ein Arzt entnahm bei ihm eine Blutprobe. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.