von Hans-Jürgen Götz

Nach der leichten Wetterentspannung häuft sich zum Wochenbeginn erneut der Schnee an allen Ecken und Enden im Stadtgebiet. Zwar waren die Berge bei Tauwetter leicht abgeschmolzen, doch frierendes Nass und der Neuschnee vom Sonntag und Montag haben das Problem des Räumdienstes zurückgebracht. Und da stellt sich die Frage: Wer kontrolliert eigentlich die Pflicht zum richtigen Umgang mit Schnee und Eis? Denn während die Stadt die Straßen und öffentlichen Gehwege inzwischen wieder weitgehend frei räumen konnte, häufen sich weiter die Klagen vieler Passanten, dass manche Gehwege immer noch schwer oder gar nicht passierbar sind.

Auch eine Woche nach dem großen Schneefall und dem erneuten weißen Segen finden sich überall im Stadtgebiet problematische Passagen, an denen Fußgänger entweder durch tiefen, matschigen Schnee stapfen oder gar gänzlich andere Wege finden müssen, weil zusammengeschobene Schneeberge ein Durchkommen unmöglich machen. So etwa an der Kreuzung Dattenbergstraße und Kirnacher Straße, bei Aldi an der Niederwiesenstraße oder in den Erbsenlachen.

Wo ist ordentlich geräumt, wo bleiben Matsch, Schnee und Eis eine Ewigkeit auf den Gehwegen liegen? Betroffene Fußgänger haben längst eine Landkarte des Grauens im Kopf, wenn sie sich rutschend durch die Stadt bewegen müssen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigt die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner, dass die Technischen Dienste derzeit im Dauereinsatz sind, um an vielen Stellen auch weiterhin Schnee zu räumen und besonders kritische Bereich nachzuarbeiten. Für die Gehwege in privaten Bereichen sind aber grundsätzlich die Eigentümer zur Räumung verpflichtet. Wo nicht geräumt wird, kommt es schnell zu Beschwerden beim Ordnungsamt, denen auch unmittelbar nachgegangen werde. Zunächst werden die Eigentümer direkt oder schriftlich kontaktiert mit der Aufforderung, der Räumpflicht umgehend nachzukommen. Sollte dies nicht fristgerecht erfolgen, wird ein Bußgeldverfahren und gegebenenfalls die Räumung auf Rechnung des Räumungspflichtigen eingeleitet. Bei rund 500 Kilometern Straßennetz der Doppelstadt und der Stadtbezirke sowie angesichts der relativ vielen Beschwerden sei das aktuell eine Herkulesaufgabe für die Stadtverwaltung.

Wenn schlecht geräumt ist, können an manchen Stellen die Passanten wenigstens noch die andere Straßenseite nutzen. Wenn auch das nicht geht, so wie entlang der immer noch leer stehenden Wohnblocks in den Erbsenlachen, kann das auch schnell gefährlich werden. Hier müssen sich die Fußgänger zwischen den parkenden Autos, Schneebergen und Durchgangsverkehr irgendwie über die matschige Straße bewegen, der einzige Gehweg ist dort nicht passierbar.

Verschneite Gehwege: Lorettostraße. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Nachdem diese Gebäude vor zwei Jahren vorübergehend als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurden, stehen sie seitdem leer. Ein Investor plant dort schon seit längerem die Modernisierung, die auch genehmigt wurde. Anscheinend gibt es seitens des Investors nun aber neue Überlegungen, die allerdings auch ein neues Genehmigungsverfahren bedeuten würden. Unabhängig davon erfolgt nun auch hier die Aufforderung, der Räumpflicht unmittelbar und dauerhaft nachzukommen.

Bis sich die allgemeine Lage wieder entspannen wird, dürfte wegen der erneut einsetzenden Schneefälle sicherlich noch etwas dauern. Immerhin haben die Technischen Dienste an strategischen Stellen schon vorsorglich möglichst viel der alten Schneeberge abgefahren, um Platz für den neuen Schnee zu schaffen – etwa auf dem Münsterplatz zur samstäglichen Marktzeit.