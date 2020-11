VS-Villingen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Fastnachtsnarr zerrte 8-Jährige am Schmutzigen Donnerstag 2019 in öffentliche Toilette – nun ist das Urteil gegen den damals 42-Jährigen gefallen

Er hatte ein heute zehn Jahre altes Mädchen am Schmutzigen Donnerstag 2019 in eine öffentliche Toilette gezerrt und das Kind dort an der Brust und am Bauch gestreichelt, am Montag musste sich der 43-jährige Hästräger dafür vor dem Villinger Amtsgericht verantworten. Dieses urteilte letztlich härter, als es die Anklage vorsah.