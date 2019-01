von Roland Dürrhammer

"Es war wieder Wahnsinn, was von den vielen Helferinnen und Helfer geleistet wurde, um Marbach wieder in den närrischen Ausnahmezustand zu versetzten", so der Zunftmeister der Talbachhexen, Matthias Lachnit, beim Zunftmeisterempfang in der Marbacher Turn-und Festhalle. Ohne die Unterstützung der Vereine und Privatpersonen, die mit ihren Besenwirtschaften für das leibliche Wohl für Besucher und Teilnehmern sorgen, sei es für die relativ kleine Zunft nicht möglich, so ein Großereignis zu veranstalten, bedankte sich Lachnit. "Den Erlös werden wir in diesem Jahr der Kindertagesstätte und der Grundschule spenden", kündigt Lachnit an. 2019 sei ein Jahr für runde Jubiläen, stellte der Zunftmeister fest. "Es ist ein Jubiläumsjahr: 30 Jahre Talbachhexen, 20 Jahre Waldgesindel aus Marbach und 50 Jahre Hexenzunft Villingen", sagte Lachit bei der Begrüßung der Zunftmeister.

Noch vor dem Umzug meldete sich mit der Narrozunft aus Weigheim der 59. Umzugsteilnehmer an und über 2000 Hästräger verwandelten um 13.33 Uhr Marbach in eine Narrenhochburg. Angeführt von der Jugendkapelle der Stadtharmonie Villingen, zog sich die Jubel-Parade durch Marbach, vorbei an der Ehrentribüne, auf der es sich der Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, Jürgen Roth, nicht nehmen ließ, sich auf die Straßenfasnet 2019 einzustimmen. "Der Oberbürgermeister hat angekündigt, wenn er als Schirmherr zur Fasnet kommt, dann brauchen die Besucher keinen Schirm", so Lachnit und tatsächlich setzte zum Umzugsbeginn strahlender Sonnenschein ein. Und es gab viel zu sehen, für die Tausenden von Zuschauern, die immer zu dem weit über die Region beliebten Umzug nach Marbach kamen.

Zwei Stunden Unterhaltung mit zahlreichen Musikgruppen, schaurigen Hexen, Waldgesindel und Teufel. Schön anzusehen, wie an jedem Fasnetumzug: Die Glonki-Trommlerwieber. Am Lindenkreisel gab es für die Prominenz mit kräftigem Trommelschlag auch richtig was auf die Ohren. Aus ganz Baden-Württemberg und aus dem hessischen Offenbach kamen die Zünfte angereist und sorgten ordentlich für Stimmung unter dem Publikum, die es mit den passenden Rufen der Zünfte honorierten.

"Der Umzug war ein tolles Erlebnis und schaut man in die Gesichter der Menschen, sieht man ein fröhliches Lachen", so Oberbürgermeister Jürgen Roth, für den es ein super Fasnetauftakt war. Auch Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple hatte viel Spaß am Nachmittag. "Es ist immer erstaunlich, . wieviele Menschen zu uns nach Marbach zum Umzug kommen. Und das Wetter habe mal wieder gut mitgespielt", so Kern-Epple. Nach dem Umzug begann der Regen, alle flüchteten die Wirtschaften.