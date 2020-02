Zu Ostern, Halloween oder Weihnachten – Familie Dinser aus Villingen schmückt ihr Haus zu besonderen Anlässen. In diesem Jahr haben sie sich erstmals etwas Besonderes für die Fastnacht ausgedacht. Ihre Deko ist mittlerweile stark nachgefragt und beliebt bei Jung und Alt. Bild: Matthias Jundt

Wer wissen will, in welcher Reihenfolge die Villinger Zünfte am Fastnachtsdienstag durch die Stadt laufen werden, muss nur zum Haus der Familie Dinser in die Südstadt gehen. Dort sind Zeichnungen der Zünfte aufgehängt – samt Stadttoren und