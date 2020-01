Tannheim festet ausgelassen, viele Gäste kommen in die Halle zu Guggemusik und Gardetanz.

In Tannheim gibt es an dieser Fastnacht einen guten Grund zum Feiern: Die Osemalizunft blickt auf 70 Jahre ihres Bestehens zurück. Zu diesem ehrenwerten Datum hatte man jetzt zu einem öffentlichen Ball in die Tannheimer Festhalle eingeladen.