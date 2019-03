VS-Villingen vor 5 Stunden

Live ab 13.30 Uhr: Der große Umzug am Dienstag in Villingen

Beim letzten großen Fasnet-Umzug in Villingen marschieren am Dienstag ab 13.30 Uhr viele Narrenzünfte aus der Villingen und Umgebung mit. Bis zu 40.000 Zuschauer lockt das Spektakel am Fasnetdienstag jedes Jahr an. Der SÜDKURIER überträgt den Umzug hier live.