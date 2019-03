Die Villinger Fasnet nimmt stimmungsvoll Anlauf: Tausende feiern fröhlich in der Stadt bis spät in die Nacht und Katzenmusik, Narrozunft und Glonkis begeistern komplett.

Tausende sind es wieder, die am Fasnetsonntag in der Stadt feiern. Hoch her geht es bei Katzen, Zunft und Glonkis. Vor allem: Fast perfektes Fasnetwetter bringt ungetrübte Feier-Stunden Zwischen Romäusturm, Rathaus und Bickentor. Katzen-Gaudi: