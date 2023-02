Cenkay Yazici aus Schwenningen stylt Models der Fashion Week in Berlin. Was den gebürtigen Schwenninger antreibt und warum er trotzdem seiner Heimat treu geblieben ist.

Er arbeitet mit den ganz Großen der Fashion-Branche zusammen. Ob London, Moskau, Mailand, New York oder Berlin, Cenkay Yazici hat sich einen Namen in den Metropolen der Welt erarbeitet: „Ich habe eine Friseurlehre in Stuttgart absolviert und