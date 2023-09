Martin Byrtus wohnt in der Herdstraße und ist besorgt. Regelmäßig fahren Autos aus der Zeppelinstraße gegen die ausgeschilderte Einbahnstraße in die Herdstraße. Ab und zu komme es beinahe zu Unfällen, da Abbieger in die Zeppelinstraße nicht mit entgegenkommenden Autos aus der Einbahnstraße rechnen.

Bei genauerem Hinsehen ist die Verkehrsführung von der Stadt korrekt ausgeschildert. An der Kreuzung der Vom-Stein-Straße darf nur nach links abgebogen werden, nach rechts steht ein „Durchfahrt verboten“ Schild. Also dürfte theoretisch auf der Zeppelinstraße kein Auto in Richtung Herdstraße fahren. So weit so gut.

Da, laut Byrtus, sich die Autofahrer nicht daran halten und in der Zeppelinstraße zeitweise sehr schnell unterwegs sind, befürchtet er einen heftigeren Unfall. Aus diesem Grund hat er dem städtischen Ordnungsamt einen Vorschlag unterbreitet: Die Einbahnschilder an der Kreuzung Herdstraße/Zeppelinstraße sollten überdeckt werden, genauso wie das Abbiegen Schild nach links und das Durchfahrt verboten-Schild an der Kreuzung Vom-Stein-Straße/Zeppelinstraße.

Zudem sollte der Gegenverkehr an der Kreuzung Zeppelinstraße/Herdstraße auch kenntlich gemacht werden.

Auf Anfrage bei Christian Thiel, Pressesprecher der Stadt Villingen-Schwenningen, wurde bestätigt, dass der Vorschlag von Martin Byrtus aufgenommen und an das Bürgeramt weitergeleitet wurde. Zum weiteren Vorgehen der Stadt konnte Thiel noch keine Auskunft geben, da er noch keine Rückmeldung erhalten hatte. Voraussichtlich werden die Arbeiten an der Deckensanierung der Saarlandstraße ab 11. September abgeschlossen sein und somit die Zufahrt aus der Zeppelinstraße wieder möglich sein.