Betrüger haben am Freitag eine 55-jährige Frau abgezockt. Das teilt die Polizei mit. Die Betrüger gaben sich in einer Textnachricht am Telefon als Sohn des Opfers aus. Mit der bekannten Betrugsmasche forderten die Betrüger einen vierstelligen Geldbetrag zur Bezahlung per Echtzeit-Überweisung.

Zwei Überweisungen getätigt

Das Opfer fiel auf die Gauner herein und tätigte zwei Überweisungen. Erst als ein Bekannter sie auf die Betrugsmasche hinwies, fiel der Schwindel auf. Um sich vor dieser aktuellen Betrugsmasche zu schützen, gibt die Polizei Tipps und Hinweise auf Ihrer Internetseite www.polizei-beratung.de.

Immer misstrauisch sein

Bevor man Geld überweise, solle man sich immer bei der Person erkundigen, die angeblich das Geld braucht. Grundsätzlich solle man misstrauisch sein, wenn per WhatsApp oder andere Nachrichten-Dienste um Geldüberweisungen gebeten werde, so die Polizei.