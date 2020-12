Am Samstagabend um 21.20 Uhr hat sich nach Polizeiangaben auf der Landstraße 181 zwischen Villingen und Mönchweiler ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet. Eine 39-jährige Autofahrerin war in Richtung Mönchweiler unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Am Fahrzeug lösten die Airbags aus. Da die Frau und ihre drei Kinder im Alter von acht, elf und 13 Jahren angeschnallt waren, zogen sie sich durch den Aufprall nur leichte Verletzungen zu, so die Polizei. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit mehreren Einsatzfahrzeugen und einem Notarzt vor Ort war, zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Wagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 EUR. Jetzt ermittelt die Polizei, weshalb die 39-Jährige von der Fahrbahn abkam. Mögliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Villingen unter der Rufnummer 07721/6010 entgegen.