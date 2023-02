Saki Bantolas, Inhaber des Restaurants „Zuma“ im vorderen Bereich der Kneipenmeile, zuckt bei dem Thema bitter mit den Schultern. Selbst trifft ihn die Verkürzung der Öffnungszeiten zwar nicht allzu schwer, dennoch will er sich solidarisch zeigen mit seinen Kollegen.

„Die Entscheidung ist unbegründet und unberechtigt. Hier wird eine Straße abgestraft, überall sonst in der Stadt gelten normale Sperrzeiten“, kritisiert er.

Diesen Flickenteppich gelte es endlich abzuschaffen, „das ist Wettbewerbsverzerrung“, klagt Bantolas. Denn auch bei der Außenbewirtschaftung sei die Färberstraße benachteiligt – hier ist um 22 Uhr Schluss, andernorts erst um 23 Uhr.

Die Außenbewirtschaftung im Focus

In einem Gespräch mehrerer Gastronomen im Sommer 2022 mit der Verwaltung sei es um einen Kompromiss im Zusammenhang mit einer Verlängerung der Terrassen-Zeiten gegangen – heute sei davon aber keine Rede mehr. „Was hier entschieden wurde, ist absolut einseitig und nicht fair.“

Ins gleiche Horn stößt auch Wirte-Sprecher Michael Steiger: „Man hätte sagen können, dass dafür wenigstens im Sommer die Außenbewirtschaftung verlängert wird.“

Viel Papierkram um eine angebliche Ruhestörung: Wirt Saki Bantolas will die Anzeige nicht auf sich sitzen lassen und geht jetzt den Rechtsweg. | Bild: Burger, Tatjana

„Die Diskussion wurde selbstverständlich geführt. Seitens der Wirte wurde dieser Vorschlag gebracht. Unsererseits wurde auf die bisher bestehende jahrelange Übereinkunft verwiesen“, kontert Stadt-Sprecherin Oxana Zapf.

Ohnehin sei die Sperrzeit für Außenbewirtschaftungen von 23 Uhr schon seit längerem für die Färberstraße am Wochenende umgesetzt worden.

„Jedoch war auch klar, dass nach einer erhofften Positiverfahrung durch die Anwohner in einer Austauschrunde darüber gesprochen werden sollte. Eine Entscheidung der Verwaltung ohne die Anwohner war unsererseits nicht avisiert worden. Und in den Gesprächen wurde ausdrücklich erwähnt, dass eine Sperrzeitregelung über 22 Uhr hinaus nicht akzeptiert werde“, so Oxana Zapf.

Ist die Stadt der Spielball der Anwohner?

Saki Bantolas sieht er die Stadtverwaltung ohnehin als Spielball einzelner Anwohner. Dieses Verhältnis ist schwierig – gelinde gesagt. Im Sommer, erzählt Batolas, würden bestimmte Nachbarn ab 21.45 Uhr im Zwei-Minuten-Takt aus dem Fenster seine Terrasse mit rund 40 Sitzplätzen vor dem Restaurant inspizieren. Ab 22 Uhr würden dann Bilder gemacht, um 22.05 Uhr der kommunale Ordnungsdienst verständigt. „Und die können leider nichts feststellen, weil unsere Terrasse leer ist“, schildert Saki Bantolas.

Saki Bantols steht an der Stelle, an der sich im Sommer die Terrasse seines Restaurants im öffentlichen Raum entlang der Färberstraßen-Fahrbahn befindet. Dies sorgt immer wieder für Ärger mit den Nachbarn. | Bild: Burger, Tatjana

Ein andermal sei um 19 Uhr von den Nachbarn ein Kassettenrecorder aufs Fenstersims gestellt und voll aufgedreht worden. Bantolas zückt sein Handy und zeigt einen kurzen Film von dem Vorfall. Selbst in den Wintermonaten, so erzählt er, werden aus Nachbarfenstern Lärmmessgeräte gehalten.

Gegen eine Anzeige wegen angeblicher Ruhestörung aus dem November wehrt er sich derzeit vor Gericht. Dabei geht es ihm gar nicht vorrangig um die Geldstrafe von einigen hundert Euro selbst, aber: „Immer nur alles schlucken, ist keine Lösung“, meint er.

„Das klingt, als ob wir in der Bronx leben.“ Saki Bantolas

Die Gastronomen hätten sich mehr Sachlichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit gewünscht, sagt Saki Bantolas. Sauer stößt ihm etwa eine Statistik mit über 900 Vorfällen seit dem Jahr 2017 auf, die jüngst vorgestellt wurde. „Das klingt, als ob wir in der Bronx leben – aber wie viele Fälle davon waren unbegründet?“, fragt er.

So ruhig wie hier geht es in der Färberstraße selten zu. Wie schlimm teilweise die Ruhestörungen allerdings sind, daran scheiden sich die Geister. | Bild: Burger, Tatjana

Neben den eigenen Feststellungen der Ordnungskräfte seien in dem Zahlenwerk auch Anrufe und Meldungen wegen Ordnungsstörungen erfasst, bestätigt Oxana Zapf. „Nicht immer – und unabhängig von der Örtlichkeit – lassen sich Anzeigen aus der Anwohnerschaft auch tatsächlich verifizieren“.

Diese Anzeigen könnten deswegen jedoch nicht einfach als haltlos verzeichnet werden, so die Stadt-Spercherin.

„Die Diversität der Färberstraße ist durch die Maßnahme der Stadt stark eingeschränkt.“ Jochen Schwarzwälder

„Da wir ein Speiserestaurant betreiben, tangiert uns die Sperrzeitverlängerung nicht direkt“, sagt Jochen Schwarzwälder von Restaurant „Zum Kuckuck“ zu der Entscheidung. Allerdings würden viele Gäste oft später zum Essen kommen, um dann weiterzuziehen und in den benachbarten Bars noch feiern und etwas trinken. „Die Diversität der Färberstraße ist durch die Maßnahme der Stadt stark eingeschränkt“, so Schwarzwälder.

Die Hintergründe Ursprünglich wurde auf Basis einer öffentlichen Bürgerinformationsveranstaltung am 11. Februar 2008 sowie in drei extern moderierten „Arbeitskreisen Färberstraße“ die Sperrzeit auf 22 Uhr während der gesamten Woche vereinbart. Hierüber wurde auch dem Technischen Ausschuss am 18. November 2008 berichtet. Im weiteren Verlauf bildete sich dann eine Interessengemeinschaft Färberstraße, die im Zuge der Neugestaltung 2011/12 Vorschläge zur Attraktivitätssteigerung sowie Belebung des öffentlichen Raums machen sollte. In diesem Rahmen wurde nach Angaben der Stadtverwaltung als Kompromisslösung besprochen, dass die Sperrzeit von 22 Uhr für Sonntag bis Donnerstag bestehen bleiben soll, am Freitag und Samstag jedoch auf 23 Uhr verkürzt werden könne. Mit einer Ausweitung der Freibewirtschaftungen von damals 5 auf 6 war die Interessengemeinschaft allerdings nicht einverstanden. (Quelle: Stadt VS)

„Die Färberstraße ist der Buhmann, wir Wirte sind die Hau-Drauf-Deppen“, urteilt Schwarzwälder. Die meisten Wirte würden sich „wahnsinnig“ dafür einsetzen, dass alles gut läuft und so wenig wie möglich Lärm nach draußen dringt. Schwarzwälder erinnert daran, dass viele Wirte auch einiges in ihre Kneipen und Bars investiert hätten.

Das Restaurant „Kuckuck“ ist von der Neuerung nicht so schwer getroffen wie mach anderer. Wirt Jochen Schwarzwälder hat dennoch kein Verständnis für die Einschränkungen. | Bild: Burger, Tatjana

Auch Michael Steiger spricht von Wettbewerbsverzerrung und „einer großen Ungleichbehandlung in der Stadt“. Es sei traurig, dass wegen wenigen Lokalen, die man nicht in den Griff bekomme, nun eine ganze Straße „kollektiv bestraft“ werde, so der Inhaber des „Irish Pub“.

Verwaltung sieht ersten Schritt aufeinander zu

Die Verwaltung dagegen betrachtet die derzeitige Lösung als „ersten Schritt aufeinander zu“. Die Frustration mancher Gastwirte über ein „Nicht-Weiter-So“ durch den Gemeinderat könne man zwar nachvollziehen, sagt die Stadt-Sprecherin. „Jedoch sind die Faktenlagen aus unserer Sicht so schwierig, dass wir den Kompromissvorschlag des Gemeinderates durchaus für hilfreich zur Vermeidung der Eskalation betrachten.“

Das ist Saki Bantolas‘ erste Maßnahme

Die Wirte, so Sprecher Steiger, wollen sich über ein etwaiges weiteres Vorgehen abstimmen. Saki Bantolas unterdessen will schon einmal selbst tätig werden: Er hat sich ein Lärmmessgerät bestellt und will künftig täglich dokumentieren, dass nach seiner Überzeugung eben keine Grenzwerte überschritten würden.