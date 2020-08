VS-Villingen (in) Fast 50 Jahre ist es her, dass Wolfgang Schätzle seinen Betrieb, die Firma Schätzle-Botex, gegründet hat. Heute weiß man weit über die Grenzen der Zähringerstadt hinaus, dass am Krebsgraben 2 eine gute Adresse zu finden ist, wenn es um Bodenbeläge oder Gardinen und Sonnenschutz geht. „Wir haben uns einen Namen gemacht“, so Frank Schätzle, der den Betrieb vor einigen Jahren von seinem Vater übernommen hat. Wenn es um Fragen zu Bodenbelägen geht, dann ist man hier beim Spezialisten. „Unsere Kunden kommen bereits in der dritten Generation zu uns und nehmen gerne unseren besonderen Service in Sachen Beratung und Planung in Anspruch“, erzählt der heutige Inhaber Frank Schätzle.

Höchste Ansprüche

So gehören zu den Spezialitäten neben allen gängigen Bodenbelägen ganz besonders auch Bodenbeläge, die den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. Gerade in besonders empfindlichen Räumen ist es notwendig, die passenden Böden zu verlegen. So werden beispielsweise in Produktionsräumen spezielle Vinylbeläge verlegt, die durch die Beimischung von Graphit und durch die Verlegung von geerdeten Kupferbahnen dafür sorgen, dass elektrostatische Aufladungen sauber abgeleitet werden.

Der Spezialist

Auf die Verlegung ebensolcher Beläge wie auch anderer sei man spezialisiert, erklärt Frank Schätzle. Um diese Bodenbeläge qualitätsgerecht verlegen zu können, bedarf es viel Erfahrung. Auch wenn solche Aufträge mittlerweile zum Tagesgeschäft gehören, so sei man immer noch und immer wieder gerne für neue Kunden da. Da spiele es keine Rolle, ob es sich um einzelne Wohnungen, Praxen oder ganze Häuser handelt, erklärt Frank Schätzle. Natürlich gehöre das Vermessen der Räume und die fachmännische Verlegung ebenso zum Angebot wie Materialberatung und Anlieferung der Ware.

Große Vielfalt

Auf insgesamt 450 Quadratmetern Ausstellungs- und Lagerfläche finden die Kunden, die nach Villingen in den Krebsgraben 2 kommen, ein umfassendes Angebot an PVC-Belägen, viele Sorten Parkett und Laminat, Bodenbeläge und Linoleum. Aktuell werden auch wieder höchst strapazierfähige Linoleumbeläge verlangt, die in einer ganz neuen Vielfalt angeboten werden können. Als Ergänzung zu modernen Bodenbelägen hat man im Hause Schätzle-Botex immer schon attraktive Fensterdekorationen in Form von Gardinen, Vorhängen, Stores, Plissees oder Rollos gesehen. Auch Lamellen- und Schiebevorhänge gehören dazu. Vor allem aber finden Einrichtungsplaner in eigener Sache eine kompetente Fachberatung und den dazugehörenden Nähservice. Astrid Schätzle berät in Sachen Stil und Stoff, über Farbe und Form, und im Gardinen-Atelier wird nach Kundenwünschen zugeschnitten und genäht.