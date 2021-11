Eine handwerkliche Erfolgsgeschichte ist seit mehr als 90 Jahren in Niedereschach, Obere-Lehrstraße 2 zuhause. Gegründet als Schreinerei und seit den 60er Jahren Spezialist für Fensterbau, blickt man bei Glatz Fenster- und Elektrotechnik bereits in der dritten Generation auf ein erfolgreiches Handwerk zurück.

Im Jahr 1930 von Bernhard Glatz gegründet, wird das Unternehmen heute von der Tochter des langjährigen Unternehmers Bernd Glatz geführt. Seit dem Januar 2020 führt Lena Glatz gemeinsam mit Ehemann Sven Glatz den Handwerksbetrieb. Der Einstieg von Sven Glatz, er ist gelernter Elektriker, erwies sich als Glücksfall, gehört heute zu einem modernen Handwerksunternehmen, das sich auf Fensterbau und Haustürenfertigung spezialisiert hat, immer auch eine elektrische Komponente.

Die Bauherren von heute sind in aller Regel technikaffin und möchten die Haustechnik gerne mit dem Handy bedienen, weiß Lena Glatz. Smarthome lautet das Zauberwort, das es erlaubt nicht nur die Sicherheitsrelevante Haustechnik mit dem Handy zu bedienen, sondern so ziemlich alle bedienungsintensiven Komponenten eines Hauses oder einer Wohnung. Dazu gehören motorgetriebene Haustürverschlüsse ebenso wie die Heizungstechnik oder die Rollläden vor den Fenstern und der Terrassentür. Zur Sicherheitstechnik, die man anbieten kann, gehöre beispielsweise auch Kameraüberwachung.

Als Spezialist für Haustüren bietet die Firma Glatz einen ganz besonderen Service an: „Gestalten Sie ihre neue Haustüre doch erst einmal im Internet, inclusive der Möglichkeit, die Tür virtuell in die eigene Fassade einzufügen“ lautet das Angebot. Über die Webseite www.fensterbau-glatz.de erhält man über den rot gekennzeichneten Link: „Haustüre selbst gestalten“ direkten Zugang zu dieser nützlichen App.

Ansonsten freut sich die Geschäftsführerin aktuell über volle Auftragsbücher. Auch die Lage auf dem Holzmarkt habe sich entspannt, wenn auch noch nicht jede Lieferkette wieder funktioniert. Bei Stahl und Kunststoffen müsse man derzeit immer noch mit Preisaufschlägen leben.

Mit der aktuellen Auftragslage sei sie aber sehr zufrieden, freut sich Lena Glatz, bittet aber ihre Kunden, mögliche Aufträge nicht auf die lange Bank zu schieben. Insbesondere wenn es sich um zwingende Termine handelt. Mit den insgesamt neun Mitarbeitern sei man aktuell sehr gut aufgestellt und durch das neu hinzugekommene Know-how im Bereich Elektro, das Ehemann Sven mitgebracht hat, sei man in der Lage, in mehreren Gewerken parallel zu arbeiten. Das spare Wartezeit und garantiere eine hohe Termintreue, so Lena Glatz. Außerdem lernen die Mitarbeiter immer mehr dazu und Spaß macht es außerdem. (in)