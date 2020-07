Das eigene Heim ist es wert, immer mal wieder umgestaltet zu werden, einfach um sich in seinem ganz persönlichen Rückzugsgebiet so richtig wohl zu fühlen. Und dazu gehören immer auch die Fenster, die nicht nur den Blick nach außen gewähren, sondern die oft auch schmuckvoller Einblick ins eigene Heim und Sympathieträger nach außen hin sind. Bei Gardi Sonn am Krebsgraben 2 in Villingen ist man hierfür an der richtigen Adresse.

Als Ergänzung zu den modernen Bodenbelägen, die Ehemann Frank als Betreiber der Firma Schätzle-Botex anbietet, gibt es im gleichen Gebäude bei der Firma Gardi Sonn, die Astrid Schätzle betreibt, immer auch die attraktiven und passenden Fensterdekorationen. Ob in Form von Gardinen, Vorhängen, Stores, Plissee, Rollos oder auch Lamellen- und Schiebevorhängen, für jeden Geschmack und Anspruch ist etwas dabei. Bei Gardi Sonn findet die Hausherrin alles, was ihr Herz begehrt.

Vor allem aber finden die Einrichtungsplanerinnen in eigener Sache eine kompetente Fachberatung und selbstverständlich auch den dazugehörenden Nähservice. In den Ausstellungsräumen kann man sich von Astrid Schätzle persönlich beraten lassen und im Gardinen-Atelier wird den Kundenwünschen entsprechend zugeschnitten und genäht. Dieser besondere Service gehöre einfach zum Angebot eines Fachgeschäftes, vertritt Astrid Schätzle ihre eigene Philosophie. Stil und Stoff sind genauso individuell wie die Entscheidung über Farbe und Form des Fensterschmucks.

Begonnen hat Astrid Schätzle mit Gardi Sonn 2007 in der Goldenbühlstraße, um dann 2013 in das Geschäftsgebäude von Schätzle-Botex umzusiedeln. Bei den Beratungsgesprächen, gerne kommt die Inhaberin auch zu ihren Kunden ins Haus, bringt Astrid Schätzle auch eigene Ideen mit. Geht nicht gibt´s nicht und irgendwie erfüllt die Fachfrau auch die ausgefallensten Wünsche. Egal, ob es sich um ausgefallene Gardinen oder Fensterdekorationen handelt, angefangen bei Stores und Schals, über Raffrollos und Plissee, Vertikallamellen oder Flächenvorhänge – das Haus Gardi Sonn arbeitet eng mit ausgesuchten Produzenten zusammen.

Natürlich endet der Service, den Astrid Schätzle bietet, nicht beim Verkauf. Der eigene Nähservice, gehört zum Angebot und Montage und Aufhängen von Fensterschmuck egal welcher Art gehören ebenso dazu. Ein eigener Waschservice für Gardinen ergänzt das Angebot. Selbstverständlich gehört dazu auch Abhängen, Abholen, Waschen und Aufhängen. Die Kunden des Hauses Gardi Sonn kommen, wie auch die Schätzle-Botex-Kunden, aus der ganzen Region.

Wenn jemand einen Gardinenwechsel plant, dann sollte er dies auf die Wintermonate terminieren, rät Astrid Schätzle, die sich in Sachen Sonnen- und Sichtschutz bestens auskennt. Man bekommt die Ware dann um einiges günstiger und kann das so gesparte Geld in eine noch bessere Qualität investieren. Außerdem ist es in der Winterzeit einfacher, verbindliche Termine zu planen und auch einzuhalten. Im Winter planen und bestellen und im März liefern und aufhängen sei hier das beste Timing, so Astrid Schätzle. (in)