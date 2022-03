Wer im Neubau ein Badezimmer plant oder sein Bestandsgebäude renovieren will, sollte heute schon an morgen denken. Auf der sicheren Seite ist, wer sein Bad so konzipiert, dass es bereits behindertengerecht und barrierefrei ist, oder schnell behindertengerecht und barriefefrei ausgebaut werden kann. Dann sind beste Voraussetzungen für die Pflege im eigenen Zuhause gegeben – schließlich wollen die meisten Pflegebedürftigen am liebsten in den eigenen vier Wänden bleiben.

Vom Komfort- zum Pflegebad

Wer sich beispielsweise ein Komfortbad zulegt, kann daraus mit wenig Aufwand bei Bedarf ein Pflegebad machen. Denn auch bei einem Komfortbad sind die Abstände bereits großzügig bemessen. Ausreichend Platz ist das Wichtigste, wenn es um ein behindertengerechtes Badezimmer geht. Nur wenn das Bad großzügig geplant ist, kann es zum zentralen Ort ambulanter oder häuslicher Pflege durch Angehörige werden. Deshalb sollte ein Komfort- oder Pflegebad stets von einem Fachbetrieb geplant sein. Der Fachhandwerker weiß auch, worauf es bei einer Badsanierung, etwa bei der Koordination mit anderen Gewerken ankommt. Bei einer Planung durch den Fachbetrieb wird ein gehbehinderter Mensch für seinen Rollstuhl oder seinen Rollator genügend Platz haben. Angehörige und Pflegekräfte können beim Toilettengang und bei der Körperreinigung viel einfacher behilflich sein. Nicht zuletzt müssen die Arbeitsutensilien der Helfer adäquat untergebracht sein. Auch Temperatur, Belüftung und Beleuchtung sollen an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können.

Smart und schick

Heutige Komfort- und Pflegebäder sind anpassungsfähig – smart nennt man das. Höhenverstellbare Systeme am Waschtisch und WC sowie eine intelligente Lichtsteuerung für die Pflege oder mit automatischer Notrufauslösung, beziehungsweise Sensortechnik unter den Fliesen zur Sturzerkennung stehen für diesen Trend. Auf moderne Wohlfühloptik und ein ansprechendes Design muss jedoch auch in einem behindertengerechten Bad nicht verzichtet werden.

Besondere Anforderungen

Links und rechts der Toilette sollten 90 Zentimeter Platz sein. An beiden Seiten des WCs, dessen Sitzhöhe 46 bis 48 Zentimeter betragen sollte, muss Platz für eventuell nötige Stützgriffe zur Verfügung stehen. Ein Dusch-WC erleichtert die Hygiene nach dem Stuhlgang. Das Waschbecken sollte in einer Höhe von 85 cm montiert sein. Ein Duschkopf mit flexiblem Schlauch ermöglicht, Haare im Waschbecken zu waschen. Der Duscheinstieg ist selbstverständlich ebenerdig. Bei einer Sitzdusche sollte die Sitzhöhe ebenfalls 48 Zentimeter betragen. Stützgriffe geben Sicherheit. Informationen zum richtigen Pflegebad gibt jeder Fachbetrieb. (in)