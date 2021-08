Seit 50 Jahren bietet die Firma Schätzle BOTEX ihre Dienste im Bereich der Bodenbelagsarbeiten an. Auf die Erfahrung und Zuverlässigkeit des Villinger Familienbetriebes können sich die Kunden verlassen. Seit einigen Jahren bereits ist Frank Schätzle Geschäftsführer, sein Sohn Yorick, der diesen Sommer seine Ausbildung zum Raumausstatter erfolgreich abgeschlossen hat, gehört ab sofort ebenfalls zum Team.

Täglich sind die Mitarbeiter auf privaten und gewerblichen Baustellen in VS sowie im

gesamten Umland unterwegs. Im vielseitigen Sortiment des Fachgeschäftes findet man,

ausgestellt in Am Krebsgraben 2 in Villingen, Vinylbeläge, in Planken und Fliesenformaten

zum Kleben oder Klicken Massiv- sowie Fertigparkett, Laminate und Korkböden, ebenfalls

Teppichböden, PVC, Linoleum, Kautschuk und Kugelgarn/Nadelvliesbeläge in Bahnenware.

Im Bereich der Parkettböden sind wir sehr vielseitig unterwegs, sagt der Sohn des Geschäftsführers.

Ob neue Parkettböden verlegen, oder alte Parkettböden schleifen und sanieren und alle

parkettbezogenen Arbeiten finden sich in den Leistungen der Firma Schätzle BOTEX wieder.

Ein wichtiger Baustein für eine fachgerechte Verlegung ist der richtige Unterbodenaufbau,

viel Wert wird hier auch auf Dämmung und Schall gelegt. Jede Baustelle hat ihre eigenen Anforderungen, die es gilt in der Beratung in unserer

Ausstellung und auch Vor Ort beim Kunden so zu lösen, dass die Optik und die

praktischen Eigenschaften des Bodenbelages im Preis/Leistungsverhältnis für unsere

Kunden zusammenpassen.