VS-Villingen – Beim Einbau neuer Fenster und Hauseingangstüren empfiehlt es sich, mit der Montage einen Fachbetrieb zu beauftragen, der einen einwandfreien Einbau garantiert. Denn auch das beste wärmegedämmte und gesicherte Fenster oder eine qualitativ hochwertige Haustür nützen nur wenig, wenn sie nicht korrekt eingebaut und abgedichtet werden und es zu Wärmebrücken kommt. Oder das Bauelement wird nicht professionell verschraubt und nicht fest verankert.

Abgesehen von möglichen Folgeschäden, die bei nicht fachgerechtem Einbau zu erwarten sind, kennen Einbrecher die für Laien typischen Einbaufehler meist ziemlich genau und machen sich diese zunutze. Daher fordert nicht zuletzt auch die Polizei, für wichtige Sicherheitsarbeiten einen Fachmann zu beauftragen.

Immer auf der sicheren Seite

Damit Bauherren und Sanierer beim Fenstertausch von Anfang an auf der sicheren Seite sind, erhalten sie von führenden Herstellern wie beispielsweise der Kneer-Südfenster die Empfehlung eines Fachhandelspartners in der Nähe ihres Wohnorts. Oder man wendet sich an die für dieses Gewerk zuständige Handwerkskammer, um sich dort Adressen versierter Handwerker zu besorgen.

Der Schreiner, beziehungsweise der Fensterbauer, nimmt das Aufmaß für die Fenster, berät die Bauherren über sinnvolle Einbruchschutzmaßnahmen, über Dreifachverglasung, Wärmeschutz und finanzielle Fördermöglichkeiten und erstellt ein detailliertes Angebot. Die Fenster werden nach Klärung aller Fragen passgenau gefertigt und vom Fachbetrieb eingebaut. Zum vereinbarten Termin erfolgen der Ausbau der alten Fenster und die fachgerechte Montage der neuen, mit dem RAL-Gütezeichen versehenen Fensterelemente.

Innen dichter als außen

Die Fachleute bauen die Fenster nach anerkannten Regeln ein und verankern sie mit langen Schrauben fest im Mauerwerk. Dabei spielt die Abdichtung eine große Rolle. Wichtig ist, dass das Prinzip „innen dichter als außen“ eingehalten wird. Der Bauanschluss muss von der Innenseite dampfdiffusionsdicht und außen schlagregendicht sein, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. (Quelle: kneer-suedfenster.de)