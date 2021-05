Zwar bietet Jürgen Borchert in seinem Café-Studio im Villinger Industriegebiet an der Werner-von-Siemens-Straße 11 Maschinen vieler Markenhersteller an, aber wenn es um Vollautomaten geht, dann schwört er auf die Marke „Jura“ des gleichnamigen Schweizer Herstellers. „Die machen ausschließlich Kaffeemaschinen und rösten Kaffee“, klärt Borchert auf über die Firma Jura. Mehr als 4,5 Millionen Maschinen am Markt sprechen eine eigene Sprache, die Sprache des Vertrauens, schwärmt der Kaffeespezialist. Und für die Enthusiasten unter seinen Kunden hat Jürgen Borchert jetzt zusätzlich den Rolls Royce unter den Kaffeemaschinen in sein ganz spezielles Programm aufgenommen. Ab sofort stehen in seinem Schauraum auch die chromblitzenden, handgefertigten Maschinen von ECM.

Siebträger für Kaffee-Enthusiasten

ECM, das heißt nicht nur Kaffee für höchste Ansprüche, ECM steht für „den perfekten Espresso“, schwärmt Jürgen Borchert und lässt den Siebträger schon mal vorheizen.

Man muss es zelebrieren, denn für diesen Kaffee oder Espresso braucht man Ruhe und Geduld und natürlich eine Liebe zum Kaffee, die zu erfüllen die ECM (Espresso Coffee Maschines Manufacture) vor 20 Jahren angetreten ist. Ausschließlich aus hochwertigem Material in sorgfältiger Handarbeit gefertigt, bereichern die chromglänzenden Maschinen und die zugehörigen Kaffeemühlen auch optisch jeden gepflegten Haushalt oder jedes Büro. Die handgefertigten Maschinen von ECM werden ausschließlich in Heidelberg und Mailand produziert. Und wer einmal einen Espresso „Made by ECM“ genossen hat, so Borchert, der ist begeistert. „Sie werden Ihre Kaffeemaschine lieben“, schwärmt Jürgen Borchert, der seit mehr als 30 Jahren im Kaffeegeschäft zuhause ist, wenn er weiter von der Marke Jura spricht. Lange Jahre hat er Kaffeeautomaten gewartet, war als Verkaufsleiter einer Schweizer Firma mit dem Thema Kaffee und Maschinen befasst und kennt viele Geräte und Systeme. Beratung fängt bei Jürgen Borchert an bei der Bedarfsanalyse. Gemeinsam mit seinen Kunden stellt der Kaffeespezialist fest, wie eine individuelle Lösung aussehen kann. Was muss die Maschine können? Reicht es aus, nur leckeren Kaffee zu produzieren oder wird die absolute Vielfalt verlangt? Will man die Milch für den Cappuccino oder den Milchkaffee selbst aufschäumen oder soll alles vollautomatisch funktionieren?

Für jede dieser individuellen Ansprüche hält speziell die Marke Jura eine perfekte Lösung bereit, schwärmt Jürgen Borchert. Und das geht los bei der einfachen Maschine zum Preis von unter 700 Euro, die bereits allen Anforderungen an höchstem Kaffeegenuss gerecht wird, und endet erst im Highend-Vollautomaten für die anspruchsvolle Gastronomie. Über diese technischen Möglichkeiten hinaus gehört bei Jürgen Borchert auch immer eine Wasseranalyse zur Beratung, die ebenfalls mitbestimmend ist, welche Maschine für welchen Standort geeignet ist. Außerdem wird jeder Kaffeeautomat, ob für den privaten Haushalt, das Büro oder für die Gastronomie, von Jürgen Borchert auf die eigenen individuellen Bedürfnisse und Geschmäcker eingestellt.

Zur Maschine gehört selbstverständlich auch der allerfeinste Kaffee. Alle eigenen Hausmarken werden in einem sehr schonenden Röstverfahren hergestellt. Dies macht den Kaffee „einerseits ergiebiger und geschmackvoller, aber auch wesentlich verträglicher“, betont Borchert. (in)

Kontakt

Das Café-Studio, Inhaber Jürgen Borchert, Werner-von-Siemens-Straße 11, 78052 VS-Villingen, Im Industriegebiet Vockenhausen. Telefon (07721) 998895, Fax (07721) 9981095, Mobil (0170) 2031700, Mail: info@cafestudio.de, http://www.cafestudio.de

