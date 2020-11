Gerade haben wir noch die letzten, schönen Herbsttage genossen. Doch unweigerlich geht es jetzt auf die kalte Jahreszeit zu. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einen Blick auf sein Haus zu richten und es winterfest zu machen. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf das Hausdach gelegt werden, denn es hat am meisten unter heftigen Herbststürmen oder später dann unter der Last des Schnees zu leiden.

Kaputte und verschobene Dachziegel können den Haus­besitzer im Winter teuer zu stehen kommen. In sie kann Wasser ein­dringen, das bei Minusgraden gefriert, sich ausdehnt und das Material aufsprengt. Der Scha­den vergrößert sich. Außerdem könne das Wasser bis ins Gebäude vordringen, Schim­mel ist nur eine mögliche Folge.

Daher sollten Hausbesitzer im Herbst ihr Dach auf Schäden oder verschobene Dachpfan­nen und Schieferplatten kon­trollieren lassen. Das macht am besten ein Fachbetrieb und der Herbst ist dafür die passende Gelegenheit.

Das Wetter ist stürmisch und der Wind nagt an den vier Wän­den und vor allem am Dach. Wer da in der kälteren Jahreszeit keine un­liebsame Überraschung erle­ben will, tut gut daran, jetzt einen aufmerksameren Blick auf das Dach und die Fassade des Hauses zu werfen. Kleine Schäden, die rechtzeitig be­hoben werden, entwickeln sich nicht zu aufwendigen Reparaturmaßnahmen. Wer kleinere Schäden sofort repariert, vermeidet teure Folge­schäden.

Ein erster Blick gilt den Ziegeln. Liegen sie noch

alle in Reih und Glied oder hat

sich einer gelöst oder ist gar

beschädigt? Auch die Anschlüs-

se etwa ans Kamin oder eine

Gaube sollten aufmerksam

unter die Lupe genommen

werden. Oft dringt an diesen

Stellen Feuchtigkeit ein, die

dann auch schnell die Bausub-

stanz angreift.

Wer Zweifel am Zustand

seines Daches hat, sollte einen

Fachmann einschalten, der

eine genauere Inspektion vor-

nehmen kann.

Denn am Dach sollte man nicht sparen, schließlich ist es der wichtigste Schutz des Gebäudes, der zwölf Monate im Jahr der Witterung ausgesetzt ist.

Nicht vergessen werden sollte ein Blick in die Dachrinnen.

Gerade im Herbst verstopfen

sie leicht durch heruntergefal-

lene Blätter. Dann sucht sich

das Wasser notgedrungen

einen anderen Weg und nicht unbedingt zur Freude des Hausbesitzers. . (fue)