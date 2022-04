Die Freien Demokraten um Landtagsmitglied Frank Bonath haben am Mittwoch zum Gesprächsabend geladen. Thema: Der Fachärztemangel in Villingen-Schwenningen. Und: Die spannende Frage, ob und mit welchen Modellen die ärztliche Versorgungssicherheit in Zukunft für die Bürger der Stadt und des Landkreises aufrecht erhalten werden kann.

Region rechnerisch überversorgt

In den Mittelpunkt der Kritik rückte die Bedarfsplanung zur Sicherstellung der ambulanten, vertragsärztlichen Versorgung. Denn: Nach dieser gilt die Region rechnerisch als überversorgt. Gleichzeitig gibt es aber immer häufiger Patienten, die keinen Facharzt finden und von Arztpraxen abgewiesen werden, weil deren Kapazitäten ausgeschöpft sind.

Frauenärztin Isabelle Kiefer-Schmidt, Landtagsabgeordneter Frank Bonath, Kinderärztin Karin Bohlender, KV-Sprecher Kai Sonntag und der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Volker Haußmann.

Für die Ärzte ist das keine leichte Entscheidung. „Wir müssen täglich Patientinnen abweisen und es kommt so rüber, als würden wir nicht wollen oder hätten es nicht nötig“, sagte Gynäkologin Isabelle Kiefer-Schmidt aus Mönchweiler. Sie sprach von einem „Hohn gegenüber den Patienten, die verzweifelt auf der Suche nach einer Arztpraxis sind, die sie aufnimmt.“ Gleichzeitig werde den Praxen die Möglichkeit genommen, mehr zu arbeiten. „Das ist alles reglementiert. Man kann nicht einfach mehr Stunden arbeiten“, so Kiefer-Schmidt mit Verweis auf Oberleistungsgrenzen und Quartalsvergleichen.

Dem pflichtete ihre Berufskollegin, die Kinderärztin Karin Bohlender aus Villingen-Schwenningen, bei. So habe sich die Zahl der Patienten in den vergangenen drei Jahren verdoppelt, da weggefallene Arztsitze durch altersbedingte Praxisaufgabe nicht ersetzt werden. Auch sie könne keine weiteren kleinen Patienten mehr aufnehmen: „Ich kann die Kinder notfallmäßig versorgen. Aber ich kann ihnen nicht garantieren, dass ich die nächsten U-Untersuchungen vornehmen kann.“ Bohlender warnt vor „gravierenden Versorgungs- und Impflücken“ bei den Kindern.

KV kritisiert Bedarfsplanungsschlüssel

Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Kai Sonntag, sagte, dass sich die Bedarfsplanung in der Tat niemandem erschließe: „Diese stammt aus den 1990er-Jahren, als man von einer Arztschwemme ausging.“ Um die medizinische Versorgung zu reglementieren und die Kosten möglichst gering zu halten, sei eine Formel entwickelt worden, die das Verhältnis Arzt zu Einwohner regelte. „Das war kein wissenschaftlicher Schlüssel, sondern ein pragmatischer“, so Sonntag weiter. Demnach wollte man ein Überangebot verhindern.

Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Kai Sonntag, erklärte, wie die Diskrepanz zwischen rechnischer Überversorgung und tatsächlicher ärztlicher Unterversorgung zustande kommt. Links Volker Haußmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. | Bild: Sprich, Roland

Dass das, was vor mehr als 30 Jahren ausreichend war, heute nicht mehr genügt, kann der KV-Sprecher nachvollziehen: „Das hört sich skurril an und das ist es auch. An dem Gedanken hat sich allerdings bis heute nichts geändert.“

„Schnell geht im Gesundheitswesen gar nichts“

Aber: Ein Wegfall der längst überholten Bedarfsplanung würde aus medizinischer Sicht wenig ändern. Sonntag: „Dann würden die Ärzte sich nur in Ballungsgebieten niederlassen wollen.“ Dass sich an der Situation in absehbarer Zeit etwas ändern werde, bezweifelte der KV-Mann und sagte: „Schnell geht im Gesundheitswesen schon mal gar nichts.“

Jochen Haußmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, will flexible Lösungen und vor allem Entbürokratisierung. Ärzte seien die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit Bewältigung der Bürokratie beschäftigt. Das sei Zeit, die ihnen für die Behandlung ihrer Patienten fehle. Viele Ärzte würden deshalb die berufliche Selbständigkeit scheuen und lieber in Angestelltenverhältnissen, etwa in Kliniken, gehen.

Nächstes Problem: Viele Ärzte gehen in Rente

„Wir steuern auf eine gewaltige Herausforderung zu“, sagte Haußmann auch mit Blick auf den demografischen Wandel. In den kommenden fünf bis zehn Jahren werden eine Vielzahl von niedergelassenen Ärzten in den Ruhestand gehen. Es werde neue Modelle wie Gemeinschaftspraxen, telemedizinische Unterstützung oder mobile Praxen brauchen, um die Situation zu entschärfen.

Haußmann kritisierte auch die neu eingeführte Landarztquote, die dafür sorgen soll, dass ein Teil der Studierenden sich nach Ende ihres Medizin- und Facharztstudiums verpflichten, zumindest einige Jahre auf dem Land arbeiten, auf Studienanfänger abzielt: „Ein Landarztprogramm für diejenigen, die kurz vor dem Abschluss stehen, wäre sinnvoller gewesen.“ Man benötige die Ärzte heute, nicht erst in zehn bis 15 Jahren. Einig waren sich alle Beteiligten, dass die mangelnde Ärzteversorgung auch als Standortschwächung gesehen wird.

Und nun?

Eine Lösung für das Problem konnte bei dem liberalen Gesprächsabend nicht aufgezeigt werden. Frauenärztin Isabelle Kiefer-Schmidt zeigte die Vision regionaler Expertenteams auf. Haußmann sagte, dass den regionalen Gesundheitskonferenzen mehr Bedeutung beigemessen werden solle.