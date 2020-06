VS-Villingen vor 2 Stunden

Extinction Rebellion VS lässt 30 Villinger Bäume für mehr Klimaschutz demonstrieren

Rund 30 Plakate haben Umweltaktivisten von Extinction Rebellion Villingen-Schwenningen am Pfingstmontagabend an Bäume entlang der Villinger Stadtmauer gehängt. Die Protest-Aktion war nicht angemeldet. Die Gruppe will die Plakate selbst wieder einsammeln.